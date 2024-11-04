DEM Parti'den Kayyum Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den Kayyum Eleştirisi

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını ve kayyum uygulamalarını eleştirdi.

04.11.2024 13:46
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını eleştirerek yarın grup toplantısını Mardin'de gerçekleştireceklerini, bu hafta Meclis çalışmalarına katılmayacaklarını bildirdi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Türkiye'nin "yeni bir hukuksuzluğa gözünü açtığını" söyledi. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve birçok milletvekilinin 4 Kasım 2016 tarihinde eş zamanlı bir operasyonla gözaltına alındığını hatırlatan Koçyiğit, bugün DEM Parti'li Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının tesadüf olmadığını ifade etti.

Koçyiğit, " İçişleri Bakanlığı, belediye başkanlarımızın aldıkları cezalar ve soruşturmalar gerekçesiyle belediyelere kayyum atandığını ifade ediyor. Talimatlı yargıyla ilerleyen bütün bu mahkeme kararlarının sonucunda gelip bu hukuksuzluğu yapıyorlar." diye konuştu.

Bugüne kadar 149 belediyede görevlendirme yapıldığına işaret eden Koçyiğit, Mardin Büyükşehir Belediyesinde ise bu kararın üçüncü kez alındığını dile getirdi. Koçyiğit, "Bugün bu kayyum rejimi, adı konulmamış OHAL uygulamasıdır." dedi.

Ahmet Türk'ün bir hafta önce Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki barışı sağlayan kişi olduğunu hatırlatan Koçyiğit, " Cumhurbaşkanı Yardımcısı'yla yan yana oturan Ahmet Türk değil mi? Bir hafta önce barışı sağlayan Ahmet Türk, bir hafta sonra terörist mi oldu?" dedi.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulunun bu sabah yaptığı değerlendirmenin sonuçlarını açıklayan Koçyiğit, "Yarın grup toplantısını saat 13.00'te Mardin'de gerçekleştireceğiz. Bu hafta Genel Kurul çalışmalarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna ve diğer komisyon çalışmalarına katılmayacağız. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, il ve içe örgütlerimizle meydanlarda olacağız." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, Mecliste çalışmalara katılmama süresinin 1 haftayla mı sınırlı kalacağına yönelik sorusuna Koçyiğit, "Şu an itibarıyla bir hafta. Merkez Yürütme Kurulumuz bu hafta komisyonlara, Genel Kurula katılmama kararı aldı. Daha sonra yapılacak değerlendirmeleri yeniden paylaşırız." yanıtını verdi.

Koçyiğit, bir soru üzerine, "Bu ülkenin bir anayasaya ihtiyacı var ama mevcut anayasaya uyulmayan, yerel demokrasinin yok edildiği, halkın en temel hakkı olan seçme seçilme hakkının yok edildiği bu iklimde nasıl yeni bir anayasa olacak sorusunu hep beraber sormamız gerekiyor. İlk çağrımız anayasaya uyulmasıdır, halkın iradesine saygı gösterilmesidir. Elini barış için uzatan, karşı tarafta barış için tuttuğu eli kırmaya çalışmaz. Bugün barış için uzattığımız el kırılmaya, kolumuz yerinden çıkarılmaya çalışılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti, Kayyum, Batman, Mardin, Son Dakika

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