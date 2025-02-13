DEM Parti'den Kazaya İlişkin Basın Toplantısı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den Kazaya İlişkin Basın Toplantısı

DEM Parti milletvekilleri, İliç'teki maden kazasını ve infaz düzenlemelerini eleştirdi.

13.02.2025 16:17
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DEM Parti milletvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ile birlikte Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazaya ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İliç'teki kazanın üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Kordu, söz konusu olayda yaşamını yitirenleri andı.

Bu kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğuna işaret eden Kordu, "Çöpler Madeni'nin kapatılması, orada bulunan işçilerin tazminatlarının verilmesi, maden bölgesinin ıslah edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ise düzenlediği basın toplantısında, infaz düzenlemelerini eleştirdi. Bu düzenlemelerin "eşitlik ilkesine aykırı olduğunu" savunan Ayan, "Eşitlikçi, adil ve Anayasaya uygun bir infaz yasası yapılmalıdır." dedi.

Ayan, cezaevlerindeki hükümlülerin sağlık hizmeti ile malzemelerine erişimde engellerle karşılaştıklarını da öne sürdü.

Kaynak: AA

DEM Parti, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Maden, İliç, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Kazaya İlişkin Basın Toplantısı - Son Dakika

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