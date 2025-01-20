DEM Parti'den Öcalan'la İkinci Görüşme Başvurusu

Politika

DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda ikinci görüşmeyi gerçekleştirmek için Adalet Bakanlığına resmi başvuruda bulundu.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşme için Adalet Bakanlığına yazılı olarak resmi başvuruda bulundu. Partiden dün yapılan açıklamada başvuruya kısa süre içinde yanıt beklendiği ifade edilmişti.

DEM Parti Heyeti, 28 Aralık'ta İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. O görüşmede Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan yer almıştı. - ANKARA