DEM Parti'den 'Umut Hakkı' Açıklaması - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den 'Umut Hakkı' Açıklaması

DEM Parti, milletvekili Meral Danış Beştaş aracılığıyla 'umut hakkı' konusunu gündeme getirdi. Beştaş, mahpusların iyi hallerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgularken, MHP'li Feti Yıldız bu konunun uluslararası mahkemelerde engeller doğurduğunu belirtti.

28.11.2024 19:57
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DEM PARTİ'DEN 'UMUT HAKKI' ÇIKIŞI

Bakan Tunç'un sunumunun ardından milletvekilleri söz aldı. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısından sonra gündeme gelen 'umut hakkı'na değindi. Beştaş, "Umut hakkı konusunda kanun teklifimiz var. Belirli sürelerde mahpusların iyi hallerinin gözden geçirilmesi, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı da var ama maalesef bu konuda hücre cezaları verilerek umut hakkından faydalandırılmıyor. Umut hakkı kabul edilmediği takdirde insanların fiilen ölüm cezasına mahkum edilmesi demek" dedi.

FETİ YILDIZ: ULUSLARARASI MAHKEMELER BÜYÜK ENGEL

Beştaş'ın, umut hakkı ifadelerinin ardından MHP'li Feti Yıldız ise "Umut hakkı, suçluların iadesinde uluslararası mahkemelerde büyük engel önümüzde" dedi. Yıldız, ayrıca İtalyan şair ve siyasetçi Dante Alighieri'nin İlahi Komedyası'na değinerek, "Dante'nin, döneminin İslam düşmanlığını, yoğun kültürel ideolojisi altında bu İlahi Komedya'yı yazdığını biliyoruz. Bu savaşın temelinde, İslam kültür ve medeniyetinin yeryüzüne yayılarak İslam adaletine karşı duyulan batıdaki korku vardı. Dante'nin İlahi Komedyasında cehennemin kapısında 'Ey oraya girenler, buradan içeri girenler, her türlü ümidi geride bırakın' yazılıdır. Bizim medeniyetimiz, hukuk sistemimiz, bu düşünceyi hiçbir dönemde alkışlamamıştır ve benimsememiştir. İnfaz Kanunu'muzda birçok değişiklik yapılmış, çok söylendiği gibi, yamalı bohçaya dönmüştür, yeniden ele almak şarttır" diye konuştu.

Ayça YASLI/ ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM Parti'den 'Umut Hakkı' Açıklaması - Son Dakika

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