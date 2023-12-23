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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak

Irak'ın kuzeyinde 12 askerimiz PKK terör örgütünün saldırılarında şehit olurken, partisinin Tunceli İl Kongresi'ne katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tepki çeken ifadeler kullandı. Bakırhan, ''Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor. Kürt sorunu devam ettikçe ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur.'' ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
23.12.2023 - 22:17,  Güncelleme: 22:35
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Tunceli İl Kongresi'nde tepki çeken açıklamalarda bulundu. Bakırhan, "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor. Kürt sorunu devam ettikçe ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur." ifadelerini kullandı.

"KÜRT SORUNU DEVAM ETTİKÇE TEKİRDAĞLI DA TRABZONLU DA RAHAT OLMAYACAK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tepki çeken bir açıklama yaptı. Partisinin Tunceli İl Kongresi'nde konuşan Bakırhan, Kürt sorunu çözülmedikçe kimsenin rahat olmayacağını savundu. Bakırhan şunları söyledi: "Kürt sorunu devam ettikçe emekliler 7500 TL maaş almaya devam edecek, çalışanların büyük çoğunluğu asgari ücret almaya devam edecek. Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak.
DEM Parti Eş Genel Başkanı

"KÜRT SORUNU DEVAM ETTİKÇE NE DERSİM'DE NE TÜRKİYE'DE HUZUR OLUR"

Kürt sorunu devam ettikçe ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur. Hep birlikte, elbirliğiyle bugün hükümete ve devlet aklına çağrı yapmak istiyoruz: Bu gencecik çocuklar yaşamını yitirmesin. Kürtlerin, Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı anayasal güvence altına alınsın. İkinci yüzyılda Türkiye ve Kürdistan'da yaşayan halklar birinci yüzyıldaki gibi acı ve zulüm yaşamasın"

DEM Parti EŞ Genel Başkanı Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
YORUMLAR (2)
  • Özgür Karabacak: Sana nefes alldıran devlete hakkımı heleletmiyorum Yanıtla 48 3
  • Kazim Dut: Ilk sizden baslanmali... Yanıtla 134 6

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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak - Son Dakika
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