DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Samandağ\'da rezerv yapı alanları için komisyon oluşturulması gerektiğini belirtti

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hatay'ın Samandağ ilçesinde rezerv yapı alanlarına ilişkin komisyon oluşturulması gerektiğini belirtti.

Hatimoğulları, Atatürk Mahallesi'ndeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen "Rezerve karşı Samandağ'ı savunuyoruz" adlı mitingde, kentteki rezerv yapı alanlarına ilişkin uygulamanın depremzedeleri mağdur ettiğini savundu.

Uygulamanın detaylarının depremzedelerle paylaşılması gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Burada yetkililer, meslek odaları, baro, çevre şehircilikle ilgilenen birimler, konunun uzmanları, üniversitedeki hocalar, sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte karar almalıdır. Böyle bir komisyon oluşmalıdır." diye konuştu.

Hatimoğulları, oluşturulacak komisyonda depremin yaralarının nasıl sarılacağına karar verilmesi gerektiğini kaydetti.