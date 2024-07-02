Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, elektrik zammının geri çekilmesini istedi.

Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarını hatırlattı.

Batı'da yakılan ormanların nedenini çok iyi bildiklerini belirten Oruç, "Turizm şirketlerine, maden şirketlerine peşkeş çekmek için, zenginlere imar alanı açmak için ormanlar yakılıyor. Bunu asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Tulay Hatımoğulları Oruç, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yakılan Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenleri andı. Oruç, "İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu halde o kapsamda değerlendirilmedi. Firari sanıkların yakalanması için doğru düzgün bir adım atılmadı." ifadesini kullandı.

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasının ardından yaşanan olayları anımsatan Oruç, "Tecavüze uğramış 5 yaşındaki çocuğun nereli olduğunun ne önemi var? Birinci vicdansızlık budur. Suçluyu yargılamak kamunun görevidir. Elbette ki toplumsal tepkiler olur ama yoğun bir şiddete gerekçe gösterilmemeli." dedi.

Oruç, Suriye ve göçmen karşıtlığının tehlikeli bir yere evrilmeden iktidarın harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin resmi olarak Suriye ile görüşmesi gerektiğine dikkati çeken Oruç, bununla birlikte oradaki "Kürt halkının iradesiyle de görüşülmesi" gerektiğini savundu.

İktidarın yanlış dış politikasına destek olmayacaklarını söyleyen Oruç, "Muhalefeti tıpkı 'Yenikapı Ruhu' gibi, aynı formasyonla, dış siyasetten dolayı yanınıza dizmek istiyorsanız, yanılırsınız. Muhalefete bu tuzağa düşmemek üzere çağrı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Garı'ndaki bombalı terör saldırısına ilişkin davaya değinen Oruç, davada belli başlı insanlara verilen cezalarla yetinildiğini öne sürdü.

Sinan Ateş cinayeti davasının dün başladığını hatırlatan Oruç, bu davada "doğru düzgün bir yargılamanın" olmayacağını savundu. Oruç, "Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş mutlaka korunmalı." sözlerini sarf etti.

Tulay Hatımoğulları Oruç, 9. Yargı Paketi'nde "kadınların kendi soyadlarını kullanmalarına müdahale edilmek istendiğini" dile getirerek, milletvekillerinden söz konusu düzenlemeye kaşı çıkmalarını istedi.

Emekli maaşlarının iyileştirilmesini talep etti

Elektriğe yüzde 38 zam yapılarak her evin yangın yerine çevrildiğini vurgulayan Oruç, halkın faturaları ödeyemez duruma geldiğini söyledi. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da oturan vatandaşların "elektrik faturalarını bir İngiliz şirkete ödediğini" savunan Oruç, bu şirketin son 3 yılda hiç vergi ödemediğini öne sürdü.

"El yakan elektrik zammını derhal geri çekin, asgari ücrete enflasyon oranında zam yapın" diyen Oruç, emekli maaşının da iyileştirilmesi talebinde bulundu.