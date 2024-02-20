DEM Parti\'den CHP\'nin değişen Esenyurt adayına yorum: Kent uzlaşısıyla değerlendirildi

Politika

İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'nin değişikliğe gittiği Esenyurt adayıyla ilgili "Kent uzlaşısı çerçevesinde Esenyurt değerlendirildi." dedi. Bakırhan'ın açıklaması sonrası DEM Parti ile CHP'nin Esenyurt konusunda bir görüşme içerisinde olduğu iddiaları yeni bir boyut kazandı.

"KENT UZLAŞISI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLDİ"

DEM Parti'nin TBMM Grup Toplantısı sonrasında partinin Eş Genel Başkanı Bakırhan, gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bakırhan, "Yerel seçimler için Esenyurt dışında CHP ile anlaşılan başka yerler var mı?" sorusu üzerine, "Kent uzlaşısı çerçevesinde iş birliği yaptığımız yerleri arkadaşlarımız açıkladı. Yeni bir durum olursa akşam öğrenirsiniz. Ben de bilmiyorum." diye konuştu.

Bakırhan, CHP'nin Esenyurt'tan aday gösterdiği Ahmet Özer'e ilişkin soruyu da yanıtladı. "Kent uzlaşısı çerçevesinde Esenyurt değerlendirildi." diyen yanıt CHP'nin ilçede aday değiştirmesiyle ilgili ortaya atılan "DEM Parti'yle uzlaşı" iddiasını güçlendirdi.