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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Can Atalay kararıyla ilgili Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmalıydı - Son Dakika
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Can Atalay kararıyla ilgili Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmalıydı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Yargıtayın Gezi Parkı davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay kararına ilişkin, Meclis Başkanı'nın Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmamasını eleştirdi. Koçyiğit, Türkiye'nin basın özgürlüğü konusunda kan kaybı yaşadığını belirterek, gazetecilerin adliye koridorlarında ifade vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Can Atalay kararını bir yargısal darbe olarak nitelendiren Koçyiğit, Meclis'in bu konuda taraf olması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Can Atalay kararıyla ilgili Meclis\'i olağanüstü toplantıya çağırmalıydı
10.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:32
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Yargıtayın Gezi Parkı davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay kararına ilişkin, "Bizce Meclis Başkanı, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmalıydı." dedi.

Koçyiğit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti, PMD nezdinde tüm basın mensuplarının gününü kutladı ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin basın özgürlüğü konusunda kan kaybı yaşadığını savunan Koçyiğit, "Gazetecilerin mesleklerini yapmak, üretmek yerine adliye koridorlarında sürekli ifade vermek zorunda kaldıkları bir süreci yaşıyoruz." diye konuştu.

Koçyiğit, bir soru üzerine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Can Atalay kararıyla ilgili TBMM Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağıran CHP'ye verdiği yazılı cevabını değerlendirdi.

Meclis'in olağanüstü toplanmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Can Atalay kararının kendisi bir yargısal darbe." dedi.

Bunun Meclis'e yönelik de bir "darbe girişimi" olduğunu ileri süren Koçyiğit, "Meclis'in buna tutum alması ve bu konuda taraf olması gerekiyor. Kimden yana? Halktan, anayasadan, anayasal düzenden yana taraf olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Bu karar asla Meclis'te okunmamalıdır." şeklinde çağrıda bulunan Koçyiğit, "Bizce Meclis Başkanı, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmalıydı. Ne yazık ki yapmadı, biz yaptık. Ona da olumsuz yanıt verdi. Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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Son Dakika Politika DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Can Atalay kararıyla ilgili Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmalıydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Can Atalay kararıyla ilgili Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmalıydı - Son Dakika
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