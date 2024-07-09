DEM Parti, HAK-İŞ, DİSK ve TÜRK-İŞ'in ekonomiye dair açıkladığı çözüm paketini destekliyor

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, HAK-İŞ, DİSK ve TÜRK-İŞ'in ekonomiye dair açıkladığı 10 maddelik çözüm paketini desteklediklerini söyledi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, halkın sofrasının yangın yerine döndüğünü; milyonlarca insanın sefalete mahkum edildiğini ifade etti.

Türkiye'nin bütçesinin "bir avuç sermayedar ve rantçıya peşkeş" çekildiğini öne süren Bakırhan, "Türkiye İstatistik Kurumu da (TÜİK) bunları açığa çıkarmak yerine 'asgari ücretli nasıl daha az bir ücret alır, enflasyonu nasıl daha küçük gösterebiliriz' diye hileye başvuruyor. Fakirlerin sofrasından, aşından, işinden çalmaya devam ediyor." diye konuştu.

2024 yılına "emekli yılı" denilerek emeklilerin perişan edildiğini savunan Bakırhan, "2025 yılını sermaye yılı ilan edin de biraz onların cebine düşün, biraz onların cebinden çalın." ifadesini kullandı.

Zam haberlerinin duyulmadığı bir sabahın olmadığını belirten Bakırhan, her şeye zam yapıldığını ancak asgari ücrete zam yapılmadığını dile getirdi.

Ekmek ve adalet kampanyası başlatacaklarını duyuran Bakırhan, kampanyanın 19 Temmuz'da Mardin'de yapılacak "tarım mitingi" ile başlayacağını bildirdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK- İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK -İŞ) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) başkanlarının bir araya gelerek ekonomiye dair açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Bakırhan, "HAK-İŞ, DİSK ve TÜRK-İŞ'in ekonomiye dair açıkladığı 10 maddelik çözüm paketini destekliyoruz; 10 maddenin tamamına katılıyoruz. Hükümetin de önerileri dikkate alması gerekir." diye konuştu.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni eleştiren Bakırhan, "Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nde öğretmenlerin sorunlarını giderecek, yaşamlarını kolaylaştıracak tek bir madde yok. Varsa yoksa öğretmenleri tehdit eden, terbiye etmeye çalışan, istikamet belirleyen, caydırıcı maddeler var. Muhalif olanları fişleme, eleme teklifi hazırlamışlar." dedi.

"Sana da bize de bir yararı yok"

Suriye'de yaşanan olumsuzluklarda iktidar kadar muhalefetin de payının büyük olduğunu söyleyen Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Esad ile Türkiye'nin masaya oturmasına ve Türkiye'de yaşayan sığınmacıların Suriye'ye geri gitmesini sağlayacak barış ortamının sağlanmasını temin edecek görüşmelere aracılık edebilirim." sözlerini hatırlattı. Bakırhan, şöyle konuştu:

"Sayın Özel, Erdoğan ile Esad'ın Kürt karşıtlığı üzerinden bir görüşme, ittifak yapmaya çalışıyor. Bu arabuluculukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Bunun sana da bize de bir yararı yok. Sizin yapacağınız tek şey, Suriye politikasını tekrar gözden geçirerek, Suriye'de insanların kendi geleceğine kendilerinin karar verebileceğini sağlayacak bir dış politikayı savunmaktır. Size mi kalmış Kürtlerin statüsü karşısında bir araya gelmek isteyen iki Kürt düşmanı arasında arabuluculuk yapmak? Bu, CHP'ye de size de sizin önümüzdeki dönem yürüteceğiniz politikalara da uygun bir duruş değildir. Muhalefet olarak Türkiye'nin bölgede barışçıl, demokratik bir siyaset yürütmesi için rol almak istiyorsanız rol alın. Arabuluculuk yapmak istiyorsanız Esad ile Kuzey Doğu Suriye halklarının kendi sorunlarını birlikte çözmesi için arabulucu olun."