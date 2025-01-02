DEM Parti Heyeti Meclis Ziyaretlerine Başladı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Heyeti Meclis Ziyaretlerine Başladı

DEM Parti İstanbul ve Van milletvekilleri, TBMM Başkanı ve MHP Genel Başkanını ziyaret ederek mecliste temsil edilen partilerle görüşmelere başladı. Heyet, İmralı'daki görüşmeler üzerine bilgilendirme yapacak.

02.01.2025 12:02
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, Meclis'te temsil edilen partilerle görüşme turuna başladığı belirtildi. Heyetin, İmralı'daki görüşme sonrası ilk olarak DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı gelişmeler konusunda bilgilendirdiği belirtilerek, "Kürt siyasetçi Ahmet Türk'ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir. Buldan, Önder ve Türk'ten oluşan heyet, Meclis'teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra sivil toplum kuruluşları, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir. İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

DEM Parti, İstanbul, Politika, 3-sayfa, İmralı, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Heyeti Meclis Ziyaretlerine Başladı - Son Dakika

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