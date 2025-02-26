DEM Parti İmralı Ziyareti Sonrası Basın Toplantısı Düzenleyecek

Politika

DEM Parti, 28 Şubat'ta İmralı'ya yapılacak üçüncü ziyaretin ardından Ankara'da düzenlenecek basın toplantısı ile görüşmeye ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Heyetimiz yarın sabah itibarıyla aldığı izin üzerine İmralı'ya 3'üncü ziyaretini gerçekleştirecektir. Bu görüşme tamamlandıktan sonra heyetimiz 28 Şubat'ta Ankara'da yapacağı bir basın toplantısı ile görüşmeye ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir şekilde bilgilendirme yapacaktır. Açıklamanın yeri ve saatini ayrıca bildireceğiz. Heyette TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Eş Başkanvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Avukat Faik Özgür Erol olacak. Heyet 28 Şubat 2025 Cuma günü Ankara'da açıklama yapacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA