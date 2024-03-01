DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla dernek üyeleriyle buluştu

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile Siirt ve Kars derneklerinin üyeleriyle buluştu.

Ümraniye'deki dernek binasında düzenlenen programda konuşan Bakırhan, yöre dernekleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bakırhan, yöre derneklerini, halkın demokrasi, işsizlik gibi konulardaki taleplerinin karşılık bulması noktasında mücadelenin aktif katılımcısı haline getirdiklerini kaydetti.

İstanbul'un güvenli bir yer olmasını, çocukların gelecek kaygısı yaşamamasını istediklerini dile getiren Bakırhan, "'Kürt, Türk, Arap, Alevi, Sünni, İstanbul'daki tüm renkler kardeşçe bir arada yaşasın.' diyorsanız seçiminizi siz yapın. Sabah akşam biz konuşuluyorsak emin olun doğru yoldayız. 31 Mart, bunu büyütmenin tarihidir." diye konuştu.

Bakırhan, 31 Mart seçimleri için çıkardıkları adaylara işaret ederek, "İstanbul'a, Türkiye'ye yakışır, gençlerin geleceğinin sigortası olan, onlar için mücadele eden bir parti olarak, İstanbul'da da her yerde de adaylarımızı çıkaracağız. Sizin helal oylarınızla inşallah onlarca belediye alacağız. Size layık bir şekilde yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.