DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, DEM Parti'nin bu ülkenin, Türkiye'nin partisi olduğunu belirterek, "Oyumuz hiç kimseye değil. Bu nedenle bugün 29 Mart ve bir gün sonra sandığa gidiyoruz." dedi.
Partisinin Şile Halk Pazarı girişindeki seçim standını ziyaret eden Beştaş, burada halka hitap etti.
Türkiye'nin 31 Mart'ta sandık başına gideceğini, DEM Parti'nin Türkiye'nin her yerinde bu yarışta var olduğunu belirten Beştaş, " Diyarbakır'dan Edirne'ye, Edirne'den, Hakkari'ye, Hakkari'den Şile'ye, İstanbul'a, İzmir'e kadar...Ve sesimizle, sözümüzle, duruşumuzla siyasetimizle kendimizi seçim meydanlarında anlatmaya çalışıyoruz. Şunu söyleyeyim: DEM Parti, bu ülkenin partisidir, Türkiye'nin partisidir." ifadelerini kullandı.
Medyada DEM Parti'nin konuşulduğunu anlatan Beştaş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hem bizim oyumuzu isteyeceksiniz hem bizi konuşturmak istemeyeceksiniz. Yok öyle bir dünya. Oyumuz hiç kimseye değil. Bu nedenle bugün 29 Mart ve bir gün sonra sandığa gidiyoruz. Çok açık bir şekilde söylüyorum: Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da DEM Parti'de buluşuyoruz. Oyumuz kendimize. Oyumuz Dem Parti'ye. Oyumuz ağaca."
Konuşmasının ardından Beştaş, Şile Halk Pazarı'nda esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet edip sorunlarını dinleyen Beştaş, vatandaşlarla da bir araya geldi.
Beştaş, daha sonra Iğdırlılar Derneğine ziyarette bulundu.
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