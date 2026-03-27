DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi
DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

27.03.2026 18:01
DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarıyla gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarıyla gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Hülakü, Bingöl'ün Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Hay Hattı'nın birleştiği noktada bulunduğunu belirterek, Karlıova ve Varto'da yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) projelerinin durdurulmasını istedi.

Projeye onay verilmesini eleştiren Hülakü, "Bu proje Bingöl, Muş, Erzurum için bir ölüm fermanıdır." dedi.

Şenyaşar ise TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin toplumsal taleplerden uzak olduğunu, üretici lehine bir madde barındırmadığını savundu.

Teklife yönelik eleştirilerini dile getiren Şenyaşar, "Yasada, doğal varlıkların metalaştırılması, kamusal denetimin zayıflatılması, yerel halkın ve üreticinin tasarruf alanının daraltılması, sermaye lehine hukuki ve idari kolaylıklar sağlanması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Şanlıurfa'da bu yıl ihtiyaçtan fazla yağış meydana geldiğini ve sulama suyuna ihtiyaç duyulmayacağını da iddia eden Şenyaşar, "Şanlıurfalı çiftçiler adına Meclis'ten çağrımızı Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıyoruz, 2026'da Şanlıurfalı çiftçilerden sulama parası alınmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

17:50
Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
SON DAKİKA: DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
