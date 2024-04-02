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DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı elinden alındı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı elinden alındı

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31 Mart seçimlerinde Van'da başkanlığı kazanan Abdullah Zeydan'ın memnu hakları Adalet Bakanlığı tarafından seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yapılan itirazla geri alındı. Yaşanan gelişmeyi duyuran DEM Parti, "Halk bu kadar açık mesaj vermişken, Van'da yeni hukuksuz girişimler devreye konulmaktadır. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır" ifadelerini kullandı.

02.04.2024 12:52  Güncelleme: 14:25
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DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı.

DEM PARTİ: YENİ HUKUKSUZ GİRİŞİMLER DEVREYE KONULDU

Partiden yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van'da tarihte eşine az rastlanır bir zaferle ayrıldığı belirtilerek, "Van halkı, Büyükşehir Belediyesi dahil toplamda 14 belediyenin tümünü DEM Parti'ye kazandırmış, İl Genel Meclisi'nde ise büyük farkla birinci parti haline getirmiştir. Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade, aynı zamanda kayyım rejimine verilen bir cevaptır. Halk bu kadar açık mesaj vermişken, Van'da yeni hukuksuz girişimler devreye konulmaktadır" denildi.

"ADALET BAKANLIĞI MEMNUN HAKLARINA İTİRAZ ETTİ"

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın tüm hukuki prosedürleri tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurduğu, yapılan incelemeler sonucu adaylığının YSK tarafından kabul edildiği ve Van'da halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi; "Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine 5 dakika, seçime 2 gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan'ın memnu haklarına itiraz etmiştir. Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulunmuştur.

"HERKESİ BU GERÇEĞE SAYGI DUYMAYA DAVET EDİYORUZ"

Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür. Abdullah Zeydan, Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz."

DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan\'ın memnu hakkı elinden alındı

DEM Parti, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı elinden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • MUSTAFA KARTAL: terörist seviciliği yapan ve terör destekçiliği yapan kimsenin memnu hakkı olmaz, olamazz!! 199 102 Yanıtla
  • Azat Deniz: Adaletin olmadığı tek ülke 85 162 Yanıtla Mert kursun : Pkk li lar icin idam gelmedi dogru soyluyorsun bizim ulkeden baska her ulkede var idam ve adalet 168 39 serkan Abasar: ne kadar terörist varsa en sonunda sarı torbaya girecek kaçışı yok bunu iyi kavra 115 31
  • Servet Çakar: işte adalet... 83 49 Yanıtla
  • Ümit Demir : Saygiymis neyin saygisi...kimlerin desteği ile gelindi herkes biliyor...Allah korkusu olan daha doğrusu musluman olan....deselerki son çare olsa bile o kolumu keser tutacak el burakmaz sakat kalirim yine basmam deme..Yasasin Allahın adaleti ..yaşasin Türk devleti ve müslümanları 72 41 Yanıtla
  • serkan Abasar: sarı torbanın içinde olması gerekirken birde haktan hukuktan mı konuşuyor 79 32 Yanıtla
  • İsmet Korkmaz: ?????? 3 10 Yanıtla
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