Çocuklar Hakları İçin Mücadele Ediyoruz

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Sözcüsü Ayşegül Doğan, " Türkiye'de çocuklar çocukluklarını yaşayamıyorlar." dedi.

Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı genel merkezde devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi olayının tek bir cinayet olarak ele alınamayacağını belirten Doğan, "Türkiye'de çocuklar çocukluklarını yaşayamıyorlar, hakları korunmuyor, şiddete, istismara maruz bırakılıyorlar. Bunun takipçisiyiz, bununla mücadele eden bir partiyiz." ifadesini kullandı.

Narin Güran'ı arama çalışmaları sırasında getirilen yayın yasağına tepki gösteren Doğan, bu cinayetin üzerinin örtülmek istenildiğini savundu.

Doğan, böyle cinayetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Bu olayların yaşandığı günlerde getirilen yayın yasağına biz ilk defa rastlamıyoruz, ülkece aşina olduğumuz bir durum." dedi.