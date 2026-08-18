Demir'den Kılıçdaroğlu'na Destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda adaylığına ilişkin, "Genel Başkanımızın en büyük amacı, partiyi bu kaostan çıkartıp güvenli limana bir an önce götürmektir. Ben tabii ki genel başkanımızın aday olmasını isterim canıgönülden." dedi.

Demir, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Menderes Belediyesinde yapılan seçimde CHP ve Yeni Partinin farklı adaylar çıkarması ve üyeler arasında kamuoyuna yansıyan tartışma görüntülerine ilişkin soruyu yanıtlayan Demir, yaşananları "yol kazası" olarak nitelendirdi.

Demir, olaya karışanlar hakkında disiplin sürecinin işleyeceğini belirterek, "İki taraf da meclis üyelikleri noktasında tam kontrol sağlayamamış. Orada maalesef ikili bir yapı oluştu. İnşallah, bir daha böyle şeyler yaşanmaz." temennisinde bulundu.

Menderes Belediye seçimlerinde Yeni Partili isimlerin de daha önce CHP kimliğiyle seçime girdiğini hatırlatan Demir, "Herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün, 'Bizim CHP diye bir kimliğimiz yok' diyor, bu da çok üzücü." ifadelerini kullandı.

Demir, amaçlarının kavga görüntüsü vermek olmadığını ve hiçbir parti yöneticisinin Yeni Parti'yi hedef alan söylemlerde bulunmadığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da yaşananlara ve seçim sonucuna üzüldüğünü aktardı.

Soru üzerine Demir, Yeni Parti ile diyalog zeminini kurmak istediklerini ifade ederek, "Ne kadar birbirimize el uzatıp, aynı masa etrafında bir araya gelirsek, o kadar bu süreçleri sorunsuz atlatırız diye düşünüyorum. Önemli olan aynı masa etrafında bir araya gelip CHP'lilik kimliğini korumaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Tabii ki genel başkanımızın aday olmasını isterim"

CHP'li Demir'e, Kılıçdaroğlu'nun partinin olağan kurultayında aday olup olmayacağı soruldu.

Kılıçdaroğlu'nun bu soruyu daha önce yanıtladığını hatırlatan Deniz Demir, şunları kaydetti:

"Benim o cevaptan sonra değerlendirme yapmam yanlış olur. Tabii ki delegeler aday gösterir, dışarıdan kimse gelip 'Siz gelin aday olun' demez. Genel Başkanımızın en büyük amacı, partiyi bu kaostan çıkartıp güvenli limana bir an önce götürmektir. Ben tabii ki Genel Başkanımızın aday olmasını isterim canıgönülden. Genel Başkanımızın yaptığı çalışmalar, özellikle helalleşme noktasında gösterdiği adımlar, bugün yüzde 48 gibi bir oya ulaştı. Partinin son yerel seçimdeki başarısı, genel başkanımızın ortaya koymuş olduğu emeğin, katkının, helalleşmenin, CHP'ye oy vermeyen kesimlere yönelik atmış olduğu adımların bir sonucu. Bugün ben de Yeni Yol Partisinde siyaset yapanlar da Genel Başkanımızın liderliğinde bu konumlara geldik. Bizim için Genel Başkanımız çok kıymetlidir. Bu konuda herkesin daha hassas, daha özverili olmasını istiyoruz."

Demir, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Yeni Yol Partisine geçmesiyle ilgili, "Kemal Bey bu helalleşme ve 6'lı masanın eski ortaklarına dönük politikasını tekrar başlatma kararı mı aldı?" sorusunu da yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce İYİ Partiye de milletvekili gönderdiğini hatırlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bu demokrasi açısından çok büyük bir katkıdır. Belki o hareket olmasa bugün İYİ Parti gibi bir seçenek olmayabilirdi. Genel Başkanımız helalleşme süreci adı altında yüzde 50+1'in alınması için siyasette ittifakın ne kadar önemli olduğunun bilincinde. Yeni Yol Partisinde bir istifa oldu, Genel Başkanımız grup düşmesin diye bir arkadaşımızı oraya gönderdi. Çünkü, Genel Başkanımız çok sesliliğe çok inanıyor. Biz her zaman Meclis'in daha kapsayıcı, bütün siyasi renklerin olması noktasında ne gerekiyorsa yaparız. Yarın herhangi bir siyasi partide böyle bir sorun olursa genel başkanımız hiç çekinmeden demokrasi adına bu vekil gönderme işlemini yapabilir."

"Yeni Partideki arkadaşlar bizim düşmanımız değil"

Demir, "Seçimde Yeni Parti ile bir ittifak olur mu?" sorusuna karşılık, "Sonuçta Yeni Partideki arkadaşlar geçmiş yıllarda uzun süre mesai yaptığımız kişiler, bizim düşmanımız değil. Siyaset ne getirir ne götürür zaman bilir ama ileride bir seçim olduğu zaman belki aynı adayı destekleyebiliriz, başka kararlar alabiliriz. O yüzden herkesin bu sorumlulukla davranması gerekiyor. Kimsenin kimseyi incitmemesi, bir araya gelme koşullarını ortadan kaldıracak eylemlerde bulunmaması gerektiğinin altını çiziyorum." cevabını paylaştı.

Parti içi disiplin dosyalarıyla ilgili soruya Demir, "Eğer siz CHP üyesi olup başka bir partinin paylaşımlarını, üye çağrısını yaparsanız, bu her partide parti etiğine uymaz. Bir başka partinin paylaşımını yapıyorsan, bunun adresi bellidir; partinin disiplin kurulu." yanıtını verdi.

Demir, bazı milletvekilleri hakkında TBMM'deki dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili CHP'nin tavrının ne olacağına ilişkin, "Partinin kurumsal yapılarıyla görüşülür, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplanır, milletvekilleriyle bir araya gelinir oradan bir karar çıkar." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, toplantının ardından gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.