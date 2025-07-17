Demir, İsrail'in Saldırılarını Lanetledi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını şiddetle lanetlediklerini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına değindi.

Buna ilişkin iddiaların titizlikle araştırılmasını ve adil bir yargılama süreci yürütülmesini isteyen Demir, milletin malına el uzatan kim olursa olsun bunun yanına kar kalmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de kuraklık tehlikesinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Demir, kuraklık riskinin görünür hale geldiğini, ciddi sıkıntıların yaşandığını belirtti. Kuraklığın çiftçiyi de etkilediğinin altını çizen Demir, "Su sorununun ortadan kalkmasında kısa vadeli çözümler yeterli değil." ifadesini kullandı.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını hatırlatan Demir, "Bu saldırıları şiddetle lanetliyoruz." dedi.

Saldırıların bölgedeki hiçbir ülkenin güvende olmadığını ortaya koyduğunu dile getiren Demir, İslam ülkelerinin İsrail'e karşı çıkmasının zorunlu olduğunu kaydetti.