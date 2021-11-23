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Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak! - Son Dakika

Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!

23.11.2021 11:09
Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!

Selahattin Demirtaş, yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin "Sorun cumhurbaşkanının seçilme oranı değil bir bütün olarak sistemin tamamıdır" diye konuştu. Demirtaş, "Sizce Erdoğan gidici mi?" sorusunu "Erdoğan rejimi çözüldü, dağıldı, bitti. Sadece uzatmaları oynuyor ve bu süre içinde de tahribat yaratmaya devam ediyor. Bence devlet içindeki hiçbir güç odağı artık Erdoğan'ın arkasında durarak ona destek olmayacak ve suça ortak olmaktan kaçınacaktır" diye yanıtladı.

HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Artı TV'nin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını bir niyet beyanı ve ilk adım olarak önemli bulduğunu söyleyen Demirtaş, iktidar ve yakın çevresinden gelen açıklamaları provokatif bulduğunu ve dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

Demirtaş, " Türkiye'ye özgü bir yüzleşme süreci hayata geçirilebilir. Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar bu konunun uzmanlarındandır. Elbette ki, yüzleşmenin bir boyutu da Kürtleri kapsayacaktır. Ancak yaralı toplumlar sadece Kürtlerden ibaret de değildir" dedi.

"KÜRTLERİN ÖZÜR BORCU YOK"

"Helalleşme" adlı yazısında kullandığı, "Biz de helalleşeceğiz" ifadesinin çarpıtıldığını, kendisinin Kürtler adında birilerinden özür dilediğinin zannedildiğini söyleyen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Kürt halkının devlete özür borcu yoktur. Bununla birlikte, Kürtlerin siyasi temsilcilerinin kendi eksiklikleri ve hataları nedeniyle hem Kürtlere hem de diğer kesimlere bir özür borcu vardır. Benim de yazımda açıkça belirttiğim buydu. Yoksa mağdurun egemene özür borcu yoktur, olamaz."

"MUHALEFETİN YÜZDE 50+1 GİBİ BİR GÜNDEMİ OLMAMALI"

"Yüzde 50+1" tartışmalarını değerlendiren Selahattin Demirtaş, "Sorun cumhurbaşkanının seçilme oranı değil bir bütün olarak sistemin tamamıdır" dedi. Demirtaş "AKP dağılıp çöktüğü için 'iktidarımı nasıl kurtarırım?' telaşıyla tartışmaya açıyor bu konuyu. Bizim işimiz AKP iktidarının nasıl kurtulacağı değil, sandığa nasıl gömüleceğini tartışmak ve bunu yapmaktır. Muhalefetin yüzde 50+1 gibi bir gündemi olmamalı." diye belirtti.

HDP'nin ittifaklara ve cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin politikasını değerlendiren Demirtaş, "HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarıp çıkarmayacağına, kimi destekleyeceğine tabanıyla birlikte HDP yönetimi karar verir. Günü geldiğinde bizlerin de görüşünü alarak, partimiz tavrını netleştirecektir. Henüz verilmiş bir karar bulunmuyor. Ben sadece AKP- MHP'nin yürüttüğü HDP'yi kriminalize etme planının ne kadar işe yaramaz ve aptalca olduğunu anlatmaya çalıştım" dedi.

"HİÇBİR GÜÇ ODAĞI ARTIK ERDOĞAN'A DESTEK OLMAYACAK"

Demirtaş, "Sizce Erdoğan gidici mi?" sorusunu "Erdoğan rejimi çözüldü, dağıldı, bitti. Sadece uzatmaları oynuyor ve bu süre içinde de tahribat yaratmaya devam ediyor. Bence devlet içindeki hiçbir güç odağı artık Erdoğan'ın arkasında durarak ona destek olmayacak ve suça ortak olmaktan kaçınacaktır" diye yanıtladı.

Demirtaş, Erdoğan sonrası ve yeni sistem inşasında Kürtler ile HDP'nin pozisyonunu ise şöyle tarif etti: "Partimiz mevcut ittifakların dışında konumlandığını zaten ilan etmişti. Ne seçim sürecinde ne de seçim sonrasında HDP ve Kürtler olup biteni tribünden izlemeyecektir. Aksine, siyasetin yapıcı unsuru olarak sürecin merkezinde olacaktır. Yüz yıl önceki gibi, cumhuriyet adeta yeninden inşa edilirken bir kez daha Kürtlerin ve diğer kesimlerin dışlanmasına, yok sayılmasına fırsat verilmemelidir. Aksi takdirde demokrasi de gelişmez, sorunlar da çözülmez."

"HDP İLE KONUŞMAYAN, DİYALOG KURMAYAN HİÇ KİMSE HDP'NİN DESTEĞİNİ ALAMAZ"

Millet İttifakının "HDP ile yan yana olmaktan kaçındığı" izleniminin de sorulduğu Demirtaş şunları kaydetti: "Kimse HDP ile yan yana oturmaya mecbur değil. HDP kimseye dayatmada bulunmuyor, kimseye şantaj yapmıyor veya yalvarmıyor. HDP'yi yok sayan, HDP ile konuşmayan, diyalog kurmayan hiç kimse, kim olursa olsun HDP'nin desteğini alamaz. HDP'nin kapıları diyaloğa sonuna kadar açık iken bunu değerlendirmemek büyük hata olur. Ama ben sağduyunun devreye gireceğine ve tüm muhalefetin seçim döneminde güçlü bir diyalog ve iş birliği zemini yakalayacağına inanıyorum."

Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!

Selahattin Demirtaş, HDP, Politika, Son Dakika

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