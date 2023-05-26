Demirtaş'tan, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği destek sonrası ilk paylaşım - Son Dakika
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Demirtaş'tan, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği destek sonrası ilk paylaşım

Demirtaş'tan, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği destek sonrası ilk paylaşım

26.05.2023 12:20

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın 2. turda desteklemek için Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşması sonrası gözler, siyasi görüş açısından zıt fikirler taşıdığı HDP-Yeşil Sol Partisi'ne çevrildi. Partiler adına yapılan açıklamada "Tek seçenek iktidarı değiştirmektir" denilirken; tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise 4 günlük sessizliğini bozarak "Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın." dedi.

Cumhurbaşkanı seçimleri 2. turunda Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. İki isim arasında bir de protokol imzalandı. 14 Mayısta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turunda Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP-Yeşil Sol Partisi'nin ise bu noktada nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

"ERDOĞAN ASLA SEÇENEK DEĞİLDİR"

Dün partiler adına bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği, özgür, demokratik ve adaletli bir rejim inşa etmektir. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir" dedi. Bu açıklama HDP'nin gönüllü olmasa da Kılıçdaroğlu'na destek verecekleri şeklinde yorumlandı.

DEMİRTAŞ: KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI YAPALIM

Gelişmeler dikkatle takip edilirken tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise 4 günlük sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu. Demirtaş paylaşımında, "Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği destek sonrası ilk paylaşım
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Son Dakika Politika Demirtaş'tan, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği destek sonrası ilk paylaşım - Son Dakika


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