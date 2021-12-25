Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı - Son Dakika

Edirne F Tipi Cezaevi'nde beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Tele1'in sorularını yanıtladı.

"PARTİM BANA GÖREV VERİRSE HAZIRIM"

Demirtaş'a yöneltilen en dikkat çekici sorulardan biri "Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi tahliye olursanız aday olacak mısınız?" oldu. Demirtaş bu soruya "Partimiz bana hangi görevi verirse hazır olduğumu daha önce de belirtmiştim. Ancak adaylık gerçekleşir mi gerçekleşmez mi, buna günü geldiğinde HDP yönetimi karar verecektir. Seçim sürecine girilmeden isim veya adaylık yöntemlerini netleştirmek mümkün de değil gerekli de değil diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

"HDP'NİN KAPATILMASI HUKUKSUZLUK OLUR"

HDP'nin kapatılması durumunda nasıl bir yol izleyeceklerine de değinen Demirtaş, "HDP'nin kapatılması tam bir hukuksuzluk olur. Öyle bir kararın kesinlikle siyasi nedenlerle alındığı algısı kamuoyunda yer eder. Umarım öyle bir karar alınmaz. Bu, Türkiye'nin demokratikleşme sürecini de olumsuz etkiler ve siyasete olan inancı sarsar. Ancak eşbaşkanlarımızın da sürekli belirttikleri gibi, siyasi yürüyüşümüz her durumda, yeni yol ve yöntemlerle sürer. HDP seçmenleri demokratik siyasetten vazgeçmeyecek ve kendi alternatifini üretecektir." dedi.

"CEZAEVİNDEN BİLE SEÇİM KAZANIRIM"

Demirtaş, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Ben muhalefetin adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım." ifadelerini kullanmıştı.