Demokratlar, seçim mağlubiyetinden Biden'ın gaflarını sorumlu tuttu - Son Dakika
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Politika

Demokratlar, seçim mağlubiyetinden Biden'ın gaflarını sorumlu tuttu

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Demokrat Parti'de seçim yenilgisinin ardından Biden'a eleştiriler artıyor. Seçim kampanyasındaki gafları ve tutarsız davranışları parti içinde tepki topladı. Harris'in danışmanı, başarısızlığın tek sorumlusu olarak Biden'ı gösterdi. Dünya liderlerini karıştırması ve halka açık etkinliklerdeki unutkanlık anları, seçmenlerin güvenini sarstı. Biden dönemindeki savaş politikaları, göçmen sorunu ve kötüleşen ekonomi de seçmenleri partiden uzaklaştırdı.

07.11.2024 13:43
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Donald Trump karşısında ağır bir seçim yenilgisi alan Demokrat Parti'de, Başkan Joe Biden'a yönelik eleştiriler artıyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yakın bir danışmanı, Biden'ı partinin seçim başarısızlığının "tek nedeni" olarak gösterdi.

81 yaşında ABD tarihinin en yaşlı lideri olan Biden'ın seçim kampanyası sürecinde yaptığı gaflar ve sergilediği tutarsız davranışlar, parti içinde büyük rahatsızlık yarattı. Başkan'ın Ukrayna ile Rusya liderlerini karıştırması, Harris'i Trump ile karıştırması ve halka açık etkinliklerde yaşadığı unutkanlık anları, seçmenlerin güvenini önemli ölçüde sarstı.

Harris'in danışmanı Politico'ya yaptığı açıklamada, "Joe Biden başkanken yapabileceğimiz en iyi kampanyayı yürüttük. Bu gece yaşanan yenilginin tek sorumlusu Biden'dır" ifadelerini kullandı. Parti içindeki genel kanı, Biden'ın adaylığını sürdürme çabaları nedeniyle Harris'e halkı ikna etmek için yeterli zaman tanınmadığı yönünde.

Biden döneminde savaşların finansmanına yönelik politikalar, artan göçmenlik sorunu ve kötüleşen ekonomi gibi konularda yaşanan başarısızlıklar, seçmenlerin Demokrat Parti'den uzaklaşmasına neden oldu. Trump ile yaptığı başarısız tartışmanın ardından yarıştan çekilen Biden'ın, bir etkinlikte MAGA şapkası takması ve Trump destekçilerini "çöp" olarak nitelendirmesi, kararsız seçmenleri daha da uzaklaştırdı.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda Demokrat Parti üyeleri, Amerika'nın 46. Başkanı'ndan hızla uzaklaşmaya ve yeni bir liderlik arayışına girmeye başladı.

Demokratlar, seçim mağlubiyetinden Biden'ın gaflarını sorumlu tuttu
Demokratlar, seçim mağlubiyetinden Biden'ın gaflarını sorumlu tuttu
Demokratlar, seçim mağlubiyetinden Biden\'ın gaflarını sorumlu tuttu

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Son Dakika Politika Demokratlar, seçim mağlubiyetinden Biden'ın gaflarını sorumlu tuttu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emir Kozcu:
    Adamın çişi gelmiş arkasını dönmüş işiyor ne var ki bunda:))) 0 0 Yanıtla
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