DEMP Parti Heyeti AK Parti ile Görüşme Gerçekleştirdi

Politika

İMRALI'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, TBMM'de AK Parti heyeti ile bir araya geldi.

28 Aralık'ta İmralı'da gerçekleşen görüşmede yer alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'a, TBMM'de AK Parti grubu ziyaretinde eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de eşlik etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti heyetinde ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. AK Parti heyeti, DEM Parti heyetini kapıya çıkarak uğurladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Samimi ve olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır" ifadelerini kullandı.