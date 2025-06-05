Denizli Acil Durum Hastanesi Yılsonunda Açılıyor - Son Dakika
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Politika

Denizli Acil Durum Hastanesi Yılsonunda Açılıyor

05.06.2025 14:04
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, 500 yataklı Acil Durum Hastanesi'nin yıl sonunda hizmete gireceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı açıkladı: "Denizli Acil Durum Hastanesi yılsonunda hizmete açılacak"

DENİZLİ - Denizli'de Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 500 yataklı Acil Durum Hastanesinin yılsonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacağını duyurdu. Sağlıkta yeni çalışmaların müjdesini de duyuran Bakan Memişoğlu, boy kilo ölçümlerinde 2 milyonu bulan sayının Temmuz ayında 10 milyona kişiye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'ye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ilk olarak Denizli Valiliğini ziyaret etti. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, Valilik ziyaretinin ardından ise inşası devam eden Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi inşaat alanın geçti. Burada yetkililerden bilgiler alan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha sonra açıklamalarda bulundu. Denizli Acil Durum Hastanesi'nde çalışmaların sona gelindiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, "Şehir Hastanesini bin yatakla insanlarımıza 2027 yılında sağlık hizmeti sunar hale getireceğiz. Bunun yanında çok önemsediğimiz 500 yataklı Acil Durum Hastanemizi de bu sene sonu itibariyle insanlarımızın hizmetine sunacağız. İnşaatımız hızlı ilerlemekte. Her türlü altyapıya haiz Acil Durum Hastanemiz hizmete girecek. Bu konuda arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. 2026 yılı başından itibaren Denizlilerin hizmetine alacağız. Kale ilçesinde 25 yataklı bir hastane inşaatına başlayacağız. 2025 yılı sonunda temelini atmış olacağız. Sarayköy'de 100 yataklı Fizik Tedavi Hastanesini yatırım programımıza aldık. Çalışmalarına çok kısa sürede başlayacağız" dedi.

"Kilo ölçümlerinde 2 milyon insana ulaştık. Hedefimiz Temmuz ayında 10 milyon insana ulaşmak"

Sağlık alanında devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Bakan Memişoğlu, "Hareketli yaşamı teşvik etmeye çalışıyoruz. İnsanlarda bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Kilo vererek sağlıklı yaşam konusunda insanlarımızın gelmesini değil, biz sağlıkçılar olarak insanlarımıza ulaşıp, onlarda bunu farkındalığını oluşturarak sağlıklı kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 80 yaş üzerindeki yaşlılarımızın raporları ve ilaçları bitmeden elektronik ortamda tespitini yaparak, ilaçlarını, raporlarını evlerine ulaştırır hale geldik. Şu ana kadar 16 bin yaşlımıza bu hizmeti verdik. Aynı zamanda yatalak olan insanlarımıza da bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Kilo ölçümlerinde 2 milyon insana ulaştık. Hedefimiz Temmuz ayında 10 milyon insana ulaşmak. Şu anda Sağlıklı Yaşam Merkezlerimize de başvurular yüzde 30 artmış durumda. Vatandaşlarımıza bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kilo bir süre sonra birçok hastalıkla yaşam kalitesini etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Acil Durum Hastanesi Yılsonunda Açılıyor - Son Dakika

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