Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı iftar çadırını ziyaret etti

Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar çadırını ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar çadırı Kadir Gecesi'nde de misafirlerini ağırladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kayalık Caddesi, Ulu Camii yanında kurulan iftar çadırını ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi. İftar öncesi alana gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, vatandaşlarla selamlaşarak ramazanlarını tebrik etti, Kadir Gecelerini kutladı. Tekstil firmasının verdiği iftar programında vatandaşlarla beraber dua eden Başkan Çavuşoğlu, hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaştı. Görevine başlaması dolayısıyla vatandaşların "Hayırlı olsun" tebriklerini de kabul eden Başkan Çavuşoğlu, çocuklarla yakından ilgilendi, hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ