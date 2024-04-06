Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı iftar çadırını ziyaret etti

Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar çadırını ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaştı.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar çadırı Kadir Gecesi'nde de misafirlerini ağırladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kayalık Caddesi, Ulu Camii yanında kurulan iftar çadırını ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi. İftar öncesi alana gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, vatandaşlarla selamlaşarak ramazanlarını tebrik etti, Kadir Gecelerini kutladı. Tekstil firmasının verdiği iftar programında vatandaşlarla beraber dua eden Başkan Çavuşoğlu, hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaştı. Görevine başlaması dolayısıyla vatandaşların "Hayırlı olsun" tebriklerini de kabul eden Başkan Çavuşoğlu, çocuklarla yakından ilgilendi, hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ
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AK Parti'den Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu, mazbatasını aldı. Büyüksu, 3 bin 500 seçmenin bulunduğu belde de 876 oy farkla kazanarak, AK Parti belediyeciliğini tekrardan başlattıklarını söyledi. İlçeye yeniden hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Büyüksu, önümüzdeki dönemde daha güzel hizmetler bırakacaklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Özer, göreve başladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski belediye başkanı tarafından yapılan işe alımların halkçı belediyecilik anlayışına aykırı olduğunu ve zarar verdiğini belirtti. Özer, usule uygun olmayan işe alımların feshedildiğini ve ihtiyaç olduğu takdirde yeni alımlar yapılacağını ifade etti.
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