Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nden Çevre Meclisi ve Kentlilik Bilinci Meclisi kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nden Çevre Meclisi ve Kentlilik Bilinci Meclisi kararı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi\'nden Çevre Meclisi ve Kentlilik Bilinci Meclisi kararı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, genel kurulun ardından yaptığı ilk toplantıda 'Çevre Meclisi' ve 'Kentlilik Bilinci Meclisi' kurulmasına karar verdi. Yeni dönemde sosyal sorumluluk alanında çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Marım, Denizli'de yaşayan insanların çevre ve kentlilik bilincini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

09.07.2024 11:02  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, genel kurulun ardından yaptığı ilk toplantıda "Çevre Meclisi" ve "Kentlilik Bilinci Meclisi" kurulmasına karar verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 11. Seçimli Olağan Genel Kurulunu tamamlamasının ardından yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kent Konseyi Meclis Başkanları ve Yürütme Kurulu üyeleri katıldı. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan çalışmalar yapacaklarını ifade eden Başkan Marım, "Yeni dönemde sosyal sorumluluk alanında Denizli'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Yeni yol haritamızı belirlerken de Denizli'de bulunan bütün STK'lar, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapacağız. Hayata geçireceğimiz projeler ile daha yaşanabilir ve daha mutlu bir Denizli inşa edeceğiz" dedi.

Yeni proje ve çalışmalar

Çevre bilinci ve kentlilik kültürünün çok önemli olduğuna değinen Kent Konseyi Başkanı Marım, Kadın, Gençlik, Çocuk ve Engelli Meclislerinin yanı sıra bünyelerinde iki yeni meclis daha kuracaklarını belirterek, "Günümüzde çevre ve kentlilik bilinci konuları üzerinde durulması geleceğimiz için büyük bir önem taşıyor. Denizli'de yaşayan insanların bu şehri sahiplenmesi, aidiyet ile sorumluluk hissiyatının ortaya çıkması toplumumuzdaki değişim ve yeniliklerin ortaya çıkmasında öncü olacaktır. Gelen talepler doğrultusunda kuracağımız Çevre Meclisi ve Kentlilik Bilinci Meclislerimiz ile birçok yeni proje ve çalışma hedefliyoruz. Yeni dönemde Denizli'mize katkı sağlayacak çalışmalar yaparak daha mutlu bir şehir inşa edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Denizli, Çevre, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nden Çevre Meclisi ve Kentlilik Bilinci Meclisi kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
09:15 Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
09:04 Takipten bile çıktı Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 11:39:19. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nden Çevre Meclisi ve Kentlilik Bilinci Meclisi kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement