Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi\'nden Çevre Meclisi ve Kentlilik Bilinci Meclisi kararı

Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, genel kurulun ardından yaptığı ilk toplantıda "Çevre Meclisi" ve "Kentlilik Bilinci Meclisi" kurulmasına karar verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 11. Seçimli Olağan Genel Kurulunu tamamlamasının ardından yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kent Konseyi Meclis Başkanları ve Yürütme Kurulu üyeleri katıldı. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan çalışmalar yapacaklarını ifade eden Başkan Marım, "Yeni dönemde sosyal sorumluluk alanında Denizli'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Yeni yol haritamızı belirlerken de Denizli'de bulunan bütün STK'lar, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapacağız. Hayata geçireceğimiz projeler ile daha yaşanabilir ve daha mutlu bir Denizli inşa edeceğiz" dedi.

Yeni proje ve çalışmalar

Çevre bilinci ve kentlilik kültürünün çok önemli olduğuna değinen Kent Konseyi Başkanı Marım, Kadın, Gençlik, Çocuk ve Engelli Meclislerinin yanı sıra bünyelerinde iki yeni meclis daha kuracaklarını belirterek, "Günümüzde çevre ve kentlilik bilinci konuları üzerinde durulması geleceğimiz için büyük bir önem taşıyor. Denizli'de yaşayan insanların bu şehri sahiplenmesi, aidiyet ile sorumluluk hissiyatının ortaya çıkması toplumumuzdaki değişim ve yeniliklerin ortaya çıkmasında öncü olacaktır. Gelen talepler doğrultusunda kuracağımız Çevre Meclisi ve Kentlilik Bilinci Meclislerimiz ile birçok yeni proje ve çalışma hedefliyoruz. Yeni dönemde Denizli'mize katkı sağlayacak çalışmalar yaparak daha mutlu bir şehir inşa edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ