Denizli\'de Cumhur İttifakı iftar programı düzenlendi

Politika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde Cumhur İttifakı'nın paydaşı olan siyasi parti temsilcileri, Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Çameli Belediyesi düğün salonunda düzenlenen Cumhur İttifakı iftar programı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Programa Denizli milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, eşi İlkin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Murat Genç ile AK Parti ve MHP ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve belediye meclisi üyesi adayları ile partililer katıldı.

Çameli'nden övgü dolu sözlerle bahseden Şahin Tin, Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a Çameli'ye verdiği her hizmette destek olduklarını ve verecek olduğu hizmetlerde de destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Çameli'ye tam destek vereceklerinin altını çizen Tin, "Çameli bizi her geldiğimizde güzel karşıladı. Samimiyetleri, güler yüzleri ve hoş sohbetleriyle bizleri memnun etti" diyerek teşekkür etti.

Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise "Bizleri onurlandıran misafirlerimize ve katılımlarıyla bizlere desteğini, samimiyetini ve güçlü bir birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu kanıtlayan Cumhur İttifakı'nın gönüldaşlarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İftar programının ardından Gençlik Buluşması programına konuk olan Başkan Arslan, Çameli'ndeki gençlerin yoğun ilgi gösterdiği samimi bir sohbet ortamında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Başkan Arslan, gençleri ilgilendiren projelerini anlattı. - DENİZLİ