Denizli\'de İmamoğlu\'na Destek Mitingi Düzenlendi

Denizli'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mitinginde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu; "Halkımızın kararlılığı ve coşkusuyla bir kez daha gördük ki, hiçbir güç milletin iradesinin önünde duramaz. Ekrem Başkanımızın yanındayız, milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz" dedi.

Denizli'de geçtiğimiz gün suç örgütü liderliği yapmak ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için CHP İl Başkanlığı öncülüğünde destek mitingi düzenlendi. Delikliçınar Meydanı'nda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Beyağaç Belediye Başkanı Saezayi Pütün'ün yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaşın da katıldığı mitingde demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu yapıldı.

Yaşananlar karşısında kimsenin sessiz kalmaması gerektiğine işaret eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Yaşanan süreçte kendini milletimize emanet eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu'nun haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu tüm herkesin bilmesini istiyoruz. Unutmayalım ki haksızlık karşısında susmak, o haksızlığa ortak olmaktır. Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için Pazar günü CHP Tavas ilçe binamızda buluşuyoruz. CHP üyesi ya da olmayan, demokrasiye inanan tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Yaşananlara tepki gösteren Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de "Demokrasimize, özgürlüğümüze sahip çıkmak için, adalet için, kendisini milletine emanet eden Ekrem Başkanımız için bu akşam Delikliçınar meydanında hemşehrilerimiz ve partililerimizle bir araya geldik. Gücünüz yetmez, çünkü biz milletiz. İmamoğlu millete emanet" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun sonuna kadar yanında olduklarını ifade eden Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise " 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz' diyerek çıktığımız yolda bugün on binlerce hemşehrimizle Delikliçınar Meydanı'ndaydık. Halkımız her zaman ki gibi iradesine sahip çıkacak asıl cevabı sandıkta verecektir. Sonuna kadar Ekrem Başkanımızın ve adaletin yanındayız" diye konuştu.

"Milletimizin iradesine milletimizle sahip çıkıyoruz"

Hukuk, adalet ve gelecek için mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da şu ifadeleri kulandı:

"Özgürlüğümüze, demokrasimize, kardeşliğimize sahip çıkmak; milletimizin gücüyle, tükenmeyen umutlarımızla bu adaletsiz günleri aşacağımızı bir kez daha göstermek için bir araya geldik. Milletimizin iradesine milletimizle sahip çıkıyoruz. Binlerce hemşerimizle Delikliçınar Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlarımızın hukuka aykırı gözaltına alınmasına karşı bir araya geldik. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz"

"Sandıkla gelen sandıkla gidecek"

Meydanı dolduran kalabalığa teşekkür eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Delikliçınar Meydanı'nda demokrasiye ve milletin iradesine sahip çıkmak için on binlerce hemşehrimiz ile bir araya geldik. Halkımızın kararlılığı ve coşkusuyla bir kez daha gördük ki, hiçbir güç milletin iradesinin önünde duramaz. Ekrem Başkanımızın yanındayız, milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz. Hukuk birilerine göre değişmeye başlarsa, gelecekteki bir başka iktidarda kendisi gibi düşünmeyenlere zulüm eder. Onun için bu gün iktidarda, bunu yapmamaları için çağrıda bulunuyoruz. Bunu yaparsanız; 2 sene, 3 sene veya seçimden sonra başkaları da bunu yapar. Biz haklı talebimizin arkasındayız, Ekrem İmamoğlu varsa bir suçu cezasını çekecektir ama yargılama ve masumiyet karinesi esastır. Öncelikle herkesin masum olduğuna inanılması gerekir. Yargılarsın, suçunu da bulursan gereken ceza verilebilir. Bizim talebimiz şudur; herkesin masum olduğuna inanacağız ve sandıkla gelen sandıkla gidecek. Pazar günü partili, partisiz, sağcısı, solcusu herkesi hukuka, demokrasiye ve sandığa sahip çıkılması için Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Denizlilileri de toplanmaya çağırıyoruz. Gelsinler; yargının bu siyasallaştırılma düzenini bozmak isteye herkesle beraber olacağız. Teşekkürler Denizli. Mücadelemiz devam edecek" şeklinde konuştu. - DENİZLİ