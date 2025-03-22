Denizli'de İmamoğlu'na Destek Mitingi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Denizli'de İmamoğlu'na Destek Mitingi Düzenlendi

Denizli\'de İmamoğlu\'na Destek Mitingi Düzenlendi

Denizli'de CHP İl Başkanlığı öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mitingi yapıldı. Belediye başkanları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak İmamoğlu'nun yanında olduklarını belirttiler.

22.03.2025 05:26  Güncelleme: 05:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mitinginde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu; "Halkımızın kararlılığı ve coşkusuyla bir kez daha gördük ki, hiçbir güç milletin iradesinin önünde duramaz. Ekrem Başkanımızın yanındayız, milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz" dedi.

Denizli'de geçtiğimiz gün suç örgütü liderliği yapmak ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için CHP İl Başkanlığı öncülüğünde destek mitingi düzenlendi. Delikliçınar Meydanı'nda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Beyağaç Belediye Başkanı Saezayi Pütün'ün yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaşın da katıldığı mitingde demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu yapıldı.

Yaşananlar karşısında kimsenin sessiz kalmaması gerektiğine işaret eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Yaşanan süreçte kendini milletimize emanet eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu'nun haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu tüm herkesin bilmesini istiyoruz. Unutmayalım ki haksızlık karşısında susmak, o haksızlığa ortak olmaktır. Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için Pazar günü CHP Tavas ilçe binamızda buluşuyoruz. CHP üyesi ya da olmayan, demokrasiye inanan tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Yaşananlara tepki gösteren Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de "Demokrasimize, özgürlüğümüze sahip çıkmak için, adalet için, kendisini milletine emanet eden Ekrem Başkanımız için bu akşam Delikliçınar meydanında hemşehrilerimiz ve partililerimizle bir araya geldik. Gücünüz yetmez, çünkü biz milletiz. İmamoğlu millete emanet" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun sonuna kadar yanında olduklarını ifade eden Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise " 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz' diyerek çıktığımız yolda bugün on binlerce hemşehrimizle Delikliçınar Meydanı'ndaydık. Halkımız her zaman ki gibi iradesine sahip çıkacak asıl cevabı sandıkta verecektir. Sonuna kadar Ekrem Başkanımızın ve adaletin yanındayız" diye konuştu.

"Milletimizin iradesine milletimizle sahip çıkıyoruz"

Hukuk, adalet ve gelecek için mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da şu ifadeleri kulandı:

"Özgürlüğümüze, demokrasimize, kardeşliğimize sahip çıkmak; milletimizin gücüyle, tükenmeyen umutlarımızla bu adaletsiz günleri aşacağımızı bir kez daha göstermek için bir araya geldik. Milletimizin iradesine milletimizle sahip çıkıyoruz. Binlerce hemşerimizle Delikliçınar Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlarımızın hukuka aykırı gözaltına alınmasına karşı bir araya geldik. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz"

"Sandıkla gelen sandıkla gidecek"

Meydanı dolduran kalabalığa teşekkür eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Delikliçınar Meydanı'nda demokrasiye ve milletin iradesine sahip çıkmak için on binlerce hemşehrimiz ile bir araya geldik. Halkımızın kararlılığı ve coşkusuyla bir kez daha gördük ki, hiçbir güç milletin iradesinin önünde duramaz. Ekrem Başkanımızın yanındayız, milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz. Hukuk birilerine göre değişmeye başlarsa, gelecekteki bir başka iktidarda kendisi gibi düşünmeyenlere zulüm eder. Onun için bu gün iktidarda, bunu yapmamaları için çağrıda bulunuyoruz. Bunu yaparsanız; 2 sene, 3 sene veya seçimden sonra başkaları da bunu yapar. Biz haklı talebimizin arkasındayız, Ekrem İmamoğlu varsa bir suçu cezasını çekecektir ama yargılama ve masumiyet karinesi esastır. Öncelikle herkesin masum olduğuna inanılması gerekir. Yargılarsın, suçunu da bulursan gereken ceza verilebilir. Bizim talebimiz şudur; herkesin masum olduğuna inanacağız ve sandıkla gelen sandıkla gidecek. Pazar günü partili, partisiz, sağcısı, solcusu herkesi hukuka, demokrasiye ve sandığa sahip çıkılması için Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Denizlilileri de toplanmaya çağırıyoruz. Gelsinler; yargının bu siyasallaştırılma düzenini bozmak isteye herkesle beraber olacağız. Teşekkürler Denizli. Mücadelemiz devam edecek" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Demokrasi, Politika, İmamoğlu, 3-sayfa, denizli, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli'de İmamoğlu'na Destek Mitingi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
10:51 İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:30:59. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de İmamoğlu'na Destek Mitingi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement