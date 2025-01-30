Denizli'de İşçi Servisi Kazası: 4 Ölü - Son Dakika
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Politika

Denizli'de İşçi Servisi Kazası: 4 Ölü

Denizli\'de İşçi Servisi Kazası: 4 Ölü

Denizli'de işçi servisi kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Milletvekili başsağlığı diledi.

30.01.2025 11:05
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Denizli'de sabah saatlerinde meydana gelen işçi servisi kazasıyla ilgili Milletvekili Sema Silkin Ün, başsağlığı mesajı yayınladı. Ün, "Acımız büyük, ölenlere rahmet yaralılarımıza acil şifa diliyorum" dedi.

Denizli'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 19 cam fabrikası işçisi de yaralandı. Feci kaza Pamukkale ilçesine bağlı Irlığanlı Mahallesi otoban köprüsü altında meydana geldi. Kontrolden çıkan işçi servisi köprünün duvarına çarparak yan yattı. Yaşanan üzücü olayla ilgili olarak Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'de başsağlığı mesajı yayınladı. Milletvekili Ün, "Maalesef güne acı haberle başladık. Kullandıkları işçi servisinin kontrolü kaybetmesi sonucu yaşanan kazada ailelerinin rızkının peşinde dört fabrika işçimiz hayatını kaybetti. Acımız çok büyük, hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Mekanları cennet olsun, Denizli'mizin başı sağ olsun. Allah böyle kazalardan hepimizi korusun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'de İşçi Servisi Kazası: 4 Ölü - Son Dakika

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