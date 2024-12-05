Denizli'de Kadın Başkana Gurur - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Denizli'de Kadın Başkana Gurur

Denizli\'de Kadın Başkana Gurur

AK Parti Denizli İl Başkanı, üç ilçede kadın başkanların seçilmesinden gurur duyduklarını belirtti.

05.12.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'de üç ilçe başkanlığı görevine kadınların seçilmesinden dolayı gurur duyduklarını belirtti.

AK Parti Denizli İl Teşkilatında geçtiğimiz günlerde tamamlanan 8. Olağan İlçe Kongreleri süreci sonucunda Merkezefendi İlçe Başkanlığına Duygu Canbaz, Sarayköy İlçe Başkanlığına Fatma Demirbakan Kurt ve Bozkurt İlçe Başkanlığına ise Kezban Gün seçildi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, göreve seçilen kadın ilçe başkanlarına başarılar dileyen AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. AK Parti Denizli İl Teşkilatı olarak üç ilçemizin kadınlara emanet edilmesi açısından da ayrıca gururluyuz. Merkezefendi ilçemiz Duygu Canbaz'a emanet, Sarayköy ilçemiz Fatma Demirbakan Kurt'a emanet ve Bozkurt ilçemiz ise Kezban Gün'e emanet. Kendilerine üstlendikleri bu zorlu görev için tebrik ediyor ve başarılı olacaklarına olan inancımı ifade etmek istiyorum. AK Parti olarak kadınlarımızla birlikte durmadan, yolumuza devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Politika, Sarayköy, AK Parti, denizli, Bozkurt, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli'de Kadın Başkana Gurur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 “Esenyurt’a döneceğiz“ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi "Esenyurt'a döneceğiz" diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
21:20 FETÖ’nün malikanesine Türk bayrakları çekildi FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi
21:16 Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
21:01 Suriye’de kritik gelişme Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 16:53:11. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Kadın Başkana Gurur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.