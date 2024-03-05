31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Denizli'de yarışacak adayların kesin listesi açıklandı. Listeye göre Denizli genelinde 285 partili, 6 bağımsız aday seçimlerde yarışacak.
Denizli'de Büyükşehir ve 19 ilçe için belediye başkanlığı adına 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yarışacak adayların kesin listesi açıklandı. Listeye göre Büyükşehir'den 23 partili 6 bağımsız, Merkezefendi'den 18 partili, Pamukkale'den 21 partili 2 bağımsız, Acıpayam'dan 16 partili 1 bağımsız, Babadağ'dan 12 partili, Baklan'dan 13 partili, Bekilli'den 14 partili, Beyağaç'tan 11 partili 1 bağımsız, Bozkurt'tan 13 partili, Buldan'dan 13 partili, Çal'dan 14 partili, Çameli'den 13 partili, Çardak'tan 13 partili, Çivril'den 12 partili 1 bağımsız, Güney'den 12 partili, Honaz'dan 15 partili, Kale'den 13 partili, Sarayköy'den 13 partili, Serinhisar'dan 12 partili, Tavas'tan 14 partili olmak üzere toplamda 285 partili, 6 bağımsız aday başkanlık adına yarışacak. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Denizli'de Mahalli İdareler Seçimlerinde Yarışacak Adayların Kesin Listesi Açıklandı - Son Dakika
Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda, 8 bin 258 paket sigara, 18 adet cep telefonu, 49 kilo 250 gram nargile tütünü, 11 adet şarj adaptörü, 10 adet şarj kablosu ve 1 adet kulaklık ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi aktardığı belirlenen 7 şüphelinin MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, ülkemizde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine izin vermeyeceklerini belirtti ve yakalanan şüphelilerin adalete teslim edileceğini söyledi. Operasyon sonucunda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde, dinleme cihazı ve dijital materyallere el konuldu.
Seçim çalışmaları için Tokat'a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki 3 kişi trafik kazası geçirdi. Hastaneden taburcu edilen Destici, sağlık durumu hakkında açıklama yaparak seçim süreci boyunca dizlik kullanacağını belirtti. Destici, kazanın seçimlerin kış aylarında yapılmasının zorluğunu gösterdiğini ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Crosetto, onur kıtasını Türkçe selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Crosetto, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Palandöken ilçesinde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Altınok, yapılan istişare toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şehrin kalkınması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Balçova Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirerek meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Başkan Fatma Çalkaya, uyum içinde alınan önemli kararlarla Balçova için çalıştıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?