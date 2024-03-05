Denizli\'de Mahalli İdareler Seçimlerinde Yarışacak Adayların Kesin Listesi Açıklandı

Politika

31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Denizli'de yarışacak adayların kesin listesi açıklandı. Listeye göre Denizli genelinde 285 partili, 6 bağımsız aday seçimlerde yarışacak.

Denizli'de Büyükşehir ve 19 ilçe için belediye başkanlığı adına 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yarışacak adayların kesin listesi açıklandı. Listeye göre Büyükşehir'den 23 partili 6 bağımsız, Merkezefendi'den 18 partili, Pamukkale'den 21 partili 2 bağımsız, Acıpayam'dan 16 partili 1 bağımsız, Babadağ'dan 12 partili, Baklan'dan 13 partili, Bekilli'den 14 partili, Beyağaç'tan 11 partili 1 bağımsız, Bozkurt'tan 13 partili, Buldan'dan 13 partili, Çal'dan 14 partili, Çameli'den 13 partili, Çardak'tan 13 partili, Çivril'den 12 partili 1 bağımsız, Güney'den 12 partili, Honaz'dan 15 partili, Kale'den 13 partili, Sarayköy'den 13 partili, Serinhisar'dan 12 partili, Tavas'tan 14 partili olmak üzere toplamda 285 partili, 6 bağımsız aday başkanlık adına yarışacak. - DENİZLİ