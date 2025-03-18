Denizli'de Mezarlık Hizmetlerinde Kaynak İsrafı Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Mezarlık Hizmetlerinde Kaynak İsrafı Eleştirisi

Denizli\'de Mezarlık Hizmetlerinde Kaynak İsrafı Eleştirisi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçelerdeki mezarlık hizmetlerinde yaşanan kaynak israfını gündeme taşıdı. Çavuşoğlu, bazı gassalların gereksiz ve verimsiz çalıştığını belirterek, bu durumu çözmek için yeni bir protokol hazırlandığını açıkladı.

18.03.2025 10:49  Güncelleme: 10:51
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçelerdeki mezarlık hizmetlerinde yaşanan kaynak israfını gündeme taşıdı. "Denizli'de 7 görevli kişi 1 kişiyi gömüyormuş" diyen Başkan Çavuşoğlu, bazı ilçelerde gassalların ayın büyük bölümünü çalışmadan geçirdiğini ve bu durumun kamu vicdanını yaraladığını ifade ederek, yeni bir protokolle bu soruna çözüm getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Yasasıyla il genelinde büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen mezarlık ve defin hizmetleriyle ilgili olarak çarpıcı bir rapor hazırladı. Bu kapsamda Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerindeki mezarlık bakım ve defin hizmetlerini daha etkin hale getirmek için yeni bir protokol hazırlandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçelerdeki mezarlık hizmetlerinde yaşanan gereksiz harcamaları ve verimsiz çalışma düzenini sert sözlerle eleştirdi. Mezarlık bakım ve defin hizmetlerinde yaşanan aksaklıkları gidermek için hazırlanan protokol, Meclis gündemine geldi. Ancak AK Parti Grubu'nun ret oyu vermesi üzerine Çavuşoğlu, "Bu karara karşı çıkanları kamu vicdanına havale ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Meclis toplantısında yaptığı açıklamada mezarlık hizmetlerinde ciddi bir kaynak israfı olduğunu belirtti. Özellikle bazı ilçelerde çalışan gassalların ayın yarısını çalışmadan geçirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Kadın gassallar ayda sadece 3 gün çalışıyor, geri kalan 20 gün evlerinde oturuyor. Bu, kamu kaynaklarının büyük bir israfıdır" diyerek sistemdeki aksaklıklara dikkat çekti.

"Denizli'den ekip gönderiyoruz, ilçedekiler oturuyor"

Konuşmasında, bazı ilçelerde 12 kişinin çalıştığı mezarlık hizmetlerinde sadece 2 kişinin defin işlemi yaptığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Baktık ki Denizli'de 7 görevli 1 kişiyi gömüyormuş. Bir ilçemizde 10 gün boyunca sadece 1 cenaze olmuş. O ilçede çalışan personel ise 10 gün boyunca hiçbir şey yapmadan maaş alıyor. Denizli'den park ve bahçeler personelini göndererek ilçelerdeki mezarlıkları temizletiyoruz. Oysa ki, ilçelerde çalışan 5 personel orada oturuyor" şeklinde konuştu.

"Bu kaynaklarla 15 bin çocuğun beslenme çantasını karşılayabiliriz"

Başkan Çavuşoğlu, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması gerektiğini belirterek, bu durumun önüne geçilmesi halinde 15 bin çocuğun beslenme çantasının karşılanabileceğini söyledi. Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu gereksiz harcamaları durdurmamız halinde, 15 bin çocuğumuzun beslenme çantasını karşılayabiliriz. Kamunun hakkını korumak zorundayız. Akşam yediğimiz her lokma, Denizli halkının lokmasıdır. Vicdanım sızladı. Bu durumu çözüme kavuşturduk ve kamu kaynaklarını verimli kullanacağız."

Hazırlanan protokolün imzalanması ve yürürlüğe girmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'na yetki verilmesini içeren gündem maddesi meclis üyelerinin onayına sunuldu. AK Parti Grubunun teklife ret oyu vermesine tepki gösteren Çavuşoğlu, "Bu karara hayır diyenleri kamu vicdanına havale ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'de Mezarlık Hizmetlerinde Kaynak İsrafı Eleştirisi - Son Dakika

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