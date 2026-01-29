AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu: "Denizli\'nin önceliği trafik, takipçisiyiz"

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Batı Ege GYO Üst Geçidi'nin açılışına katıldı. AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'nin trafik sorununa dikkat çekti ve "Denizli'nin en önemli problemi hep söylüyoruz. Trafik! Trafikle ilgili önümüzdeki dönem ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor" dedi.

İzmir yolu üzerinde yaya güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak olan üst geçit projesi, yaklaşık 50 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirildi. Projenin tamamı Batı Ege GYO ve hayırsever iş insanı Derya Baltalı tarafından finanse edildi.

Açılış töreninde gazetecilere konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Subaşıoğlu, "Derya beyin bizi özel davet etmesiyle bu güzel projenin açılışına bütün AK Parti yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla iştirak ettik. Alışveriş merkezi önündeki bu üst geçidin hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 50 milyon TL'lik bir yatırımla tamamı Batı Ege GYO ve hayırsever iş insanı Derya Baltalı tarafından finanse edilen bu güzel üst geçidin açılışı için AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla katıldık. İzmir yolundaki bu hızlı akan trafiğin üzerinde yaya güvenliğini sağlamak açısından son derece kıymetli bir yatırım. Hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Denizli'nin en önemli problemi hep söylüyoruz. Trafik! Trafikle ilgili önümüzdeki dönem ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor. Söz verilen tramvayın biz takipçisiyiz. Trafik sorunun çözülmesiyle ilgili AK Parti yönetimi olarak önerilerimiz var. Yapılması gereken işler var. Eleştirilerimiz var. İnşallah Denizli'mizde çok güzel işler yapılacak. Bu trafik sorunu da Nihat Zeybekci bakanımız döneminde başlatılarak şehrin her tarafında çevre yollarıyla, köprülü kavşaklarıyla en son Honaz tüneliyle yapılan bütün yatırımların devam etmesi noktasında ihtiyacımız var. En önemli sorunumuz şuan Denizli açısından trafik. Bizlerde bu işlere katkı sağlamaya, takip etmeye, büyükşehir belediyesinin de bu işlerle ilgili adım atmasını beklemeye hep birlikte devam edeceğiz. Buranın hayırlı olmasını diliyorum. Batı Ege GYO'ya ve hayırsever iş insanı Derya Baltalı'ya bu güzel yatırımları için teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ