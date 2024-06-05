Politika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Beyağaç Belediye Başkanı seçilen Sezayi Pütün, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u valilik makamında ziyaret etti. Vali Coşkun, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar diledi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ise Vali Coşkun'a Beyağaç ilçesinde devam eden yatırımlar ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgiler aktardı. - DENİZLİ