Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu, 31 Mart'ta koltuğu devraldığı AK Partili Osman Zolan döneminden kalan borçları belediye binasına astığı dev pankartla ifşa etti.
Çavuşoğlu'nun "Bugün ödersek" ibaresiyle duyurduğu toplam borcun 11 milyar 130 milyon 969 bin TL olduğu görülürken, harcamalara ilişkin detaylar da pes dedirtti.
Belediyenin yerel seçime 2 gün kala 29 Mart tarihinde 6.3 milyon TL'ye çiçek aldığı, seçimden 18 gün önce ise 1.7 milyon TL'ye lokma döktürdüğü ifade ediliyor.
Sözcü'de yer alan harcama dökümünde Emre Aydın- Emir Can İğrek konseri için 23 milyon 809 bin TL ödeme yapıldığı, 17 milyon 907 bin TL'ye çalı, 1 milyon 772 bin TL'ye yazlık çiçek ve 848 bin liraya da sanatsal lavanta figürünün alındığı görüldü.
Afişte Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 4 milyar 804 milyon 44 bin lira, DESKİ'nin ise 6 milyar 326 milyon 925 bin lira borcu bulunduğu belirtildi. Kredi borcu, vergi borcu, iller bankası, dünya bankası ve diğer borçlar da listede yer aldı.
Son Dakika › Politika › Denizli'nin yeni başkanı devraldığı borçları afişe etti! Seçime 2 gün kala 6.3 milyona çiçek alınmış - Son Dakika
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