Denizli'nin yeni başkanı devraldığı borçları afişe etti! Seçime 2 gün kala 6.3 milyona çiçek alınmış - Son Dakika
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Politika

Denizli'nin yeni başkanı devraldığı borçları afişe etti! Seçime 2 gün kala 6.3 milyona çiçek alınmış

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31 Mart'ta Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne başkan seçilen CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Partili Osman Zolan döneminden kalma borçları dev bir pankart yaptırıp belediye binasına astı. "Bugün ödersek" ifadesiyle paylaşılan borçların 11 milyar liradan fazla olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, belediyenin yerel seçime 2 gün kala 6.3 milyon TL'ye çiçek aldığını, seçimden 18 gün önce ise 1.7 milyon TL'ye lokma döktürdüğünü ifşa etti.

15.04.2024 10:09  Güncelleme: 10:59
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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu, 31 Mart'ta koltuğu devraldığı AK Partili Osman Zolan döneminden kalan borçları belediye binasına astığı dev pankartla ifşa etti.

DEVRALINAN TOPLAM BORÇ 11 MİLYAR LİRADAN FAZLA

Çavuşoğlu'nun "Bugün ödersek" ibaresiyle duyurduğu toplam borcun 11 milyar 130 milyon 969 bin TL olduğu görülürken, harcamalara ilişkin detaylar da pes dedirtti.

Denizli'nin yeni başkanı devraldığı borçları afişe etti! Seçime 2 gün kala 6.3 milyona çiçek alınmış

6.3 MİLYON TL'YE ÇİÇEK ALINMIŞ

Belediyenin yerel seçime 2 gün kala 29 Mart tarihinde 6.3 milyon TL'ye çiçek aldığı, seçimden 18 gün önce ise 1.7 milyon TL'ye lokma döktürdüğü ifade ediliyor.

Denizli'nin yeni başkanı devraldığı borçları afişe etti! Seçime 2 gün kala 6.3 milyona çiçek alınmış

KONSER İÇİN 23 MİLYON TL'LİK ÖDEME

Sözcü'de yer alan harcama dökümünde Emre Aydın- Emir Can İğrek konseri için 23 milyon 809 bin TL ödeme yapıldığı, 17 milyon 907 bin TL'ye çalı, 1 milyon 772 bin TL'ye yazlık çiçek ve 848 bin liraya da sanatsal lavanta figürünün alındığı görüldü.

Denizli'nin yeni başkanı devraldığı borçları afişe etti! Seçime 2 gün kala 6.3 milyona çiçek alınmış

PANKART BELEDİYE BİNASINA ASILDI

Afişte Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 4 milyar 804 milyon 44 bin lira, DESKİ'nin ise 6 milyar 326 milyon 925 bin lira borcu bulunduğu belirtildi. Kredi borcu, vergi borcu, iller bankası, dünya bankası ve diğer borçlar da listede yer aldı.

Denizli\'nin yeni başkanı devraldığı borçları afişe etti! Seçime 2 gün kala 6.3 milyona çiçek alınmış

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Osman Zolan, Denizli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli'nin yeni başkanı devraldığı borçları afişe etti! Seçime 2 gün kala 6.3 milyona çiçek alınmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Davut Çağlar: kim tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorsa zehir zıkkım olsun 794 4 Yanıtla H celik: 5 sene sonrada seninkini asarlar merak etme 165 429 Mahsun Aslan: h.celik seninki benimki yok kim ki kul hakkı yerse rabbim Talu perişan eylesin 481 3 yakup suri : H celik bu ne alaka yorum ya .. hangi parti olursa olsun dostum yanlış olan bişey var onu eleştir sen parti ayırımı yapma ... o yaparsa onada laf söylenir merak etme 350 11
  • Serkan Basar: bu sadace küçük bir örnek ülke neden ekonomik olarak zor durumda küçük bir örnek bu 460 9 Yanıtla Hızır Ekşi: Eskisi ve yenisi alayı tufaci 105 41
  • Aydemir Akarslan: AKP kuruluş amacını bu denli dengesiz yöneticiler vesilesiyle yok etti, millettin tokatı bütün haksızlıkları ve hırsızlıkları ortaya çıkardı. İyi yöneticiler istisnalar kaideyi bozmaz. 310 15 Yanıtla
  • Murat Avci: para yok deniyor, niye olmadığı ortaya çıkıyor.. 292 9 Yanıtla
  • Ali Kublay: Yağma hasan böreği yiyin efendiler yiyin patlayınca ya tiksirincaya kadar yiyin bu dünyada adalet olmasada öbür tarafta ilahi adalet var çok şükür yaşasın zalimler icin cehennem 273 3 Yanıtla
  • salihb: Belediye gelirlerinin bir havuzda toplayıp harcamalarını takibe almak lazım. ve harcamaların kararını mecliste oy birliği ile onaylamak lazım. yok öyle milyonları hortumlamak. 259 12 Yanıtla
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