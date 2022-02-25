Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti - Son Dakika
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Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti

25.02.2022 00:57
Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine başlattığı askeri operasyonun ardından Denizli'deki programını yarıda keserek, Ankara'ya doğru yola çıktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine başlattığı askeri operasyonun ardından Denizli'deki programını yarıda keserek, Ankara'ya doğru yola çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşmak üzere Denizli'ye geldi. Esnaf ziyaretlerinin ardından buluşma programının yapılacağı salona geçen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine başlattığı askeri operasyonu da programdan kısa bir süre önce haber aldı.

Burada yaptığı konuşmasında ülke ve dünya gündemindeki gelişmeleri değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine askeri operasyon başlatmasının ardından gelişmeleri takip etmek ve parti yönetimini toplamak üzere Ankara'ya dönme kararı aldı. Dünyanın gözünü çevirdiği sıcak gelişme sonrası Merkezefendi Belediyesi toplu açılış töreni, ilçe belediyelerinin açılışları ile kadın ve gençlik buluşmalarını iptal eden Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından salondan ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti. - DENİZLİ

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti - Son Dakika


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