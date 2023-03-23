Deprem bölgelerinde sanayinin hasarı 170 milyarın üzerinde - Son Dakika
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Deprem bölgelerinde sanayinin hasarı 170 milyarın üzerinde

23.03.2023 19:22
Deprem bölgelerinde sanayinin hasarı 170 milyarın üzerinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deprem bölgesinde organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde yıkılan ağır ve orta hasarlı 5 bin 600'e yakın tesis olduğunu belirterek, "Bunların yanında 33 bin tesiste kısmi olmak üzere üretimler devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deprem bölgesinde organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde yıkılan ağır ve orta hasarlı 5 bin 600'e yakın tesis olduğunu belirterek, "Bunların yanında 33 bin tesiste kısmi olmak üzere üretimler devam ediyor. Alt yapı, bina, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar liranın üzerinde olacağını öngörüyoruz. Hatay özelinde organize sanayi bölgesi ve sanayi sitesi dışındaki sanayi tesisleriyle birlikte hasarın 44 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz" dedi.
Bakan Varank, deprem bölgesi Hatay'daki Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Varank, iki büyük deprem yaşadıklarını ve 11 ilde çok büyük yıkımların olduğunu, 14 milyon vatandaşın bu afetten etkilendiğini söyledi. On binlerce bina ve tesisin yıkıldığını kaydeden Bakan Varank, "İnsanlarımız yuvalarını, sanayi ve ticaret erbabımız ekmek teknelerini kaybetti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu dönemde tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde bir süreç yönetimi gerçekleştiriyoruz. Deprem bölgesi için seferber olmuş durumdayız. Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlarımız için yapılan ilk kalıcı konutların temelini atıyor. Biz de bakanlık olarak acil ihtiyaçların temini noktasında vefakar sanayicilerimizle işbirliği içinde büyük bir çaba gösterdik" diye konuştu.
"Alt yapı, bina, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar liranın üzerinde olacağını öngörüyoruz"
Sanayinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri konusunda hummalı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Bakan Varank, "Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve bireysel üretim tesislerinde hasar tespitlerini gerçekleştirdik. Bölgede üretimde olan 34 organize sanayi bölgesinin 7'sinin alt yapısında kısmi hasarlar oluştu, bunların tadilatlarına başladık. Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde yıkılan ağır ve orta hasarlı 5 bin 600'e yakın tesis var. Bunların yanında 33 bin tesiste de bazısında kısmi olmak üzere üretimler devam ediyor. Alt yapı, bina, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar liranın üzerinde olacağını öngörüyoruz. Hatay özelinde ise faal olan 4 organize sanayi bölgesinde 14 orta ya da kısmen ağır, 37 az hasarlı tesis bulunuyor. 39 fabrikada da bu felaketi hasarsız atatmış durumdayız. Faal 12 sanayi sitesinde de yıkılan ağır ve orta ve az hasarlı binalar mevcut. Organize sanayi bölgesi ve sanayi sitesi dışındaki sanayi tesisleriyle birlikte Hatay'daki hasarın 44 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.
İskenderun'a 21 metrekarelik geçici iş yeri
Bakan Varank, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda sanayiyi ihya ederek, bölgeyi ayağa kaldırmayı hedeflediklerini bildirdi. Bakan Varank, İskenderun'da depremde yıkılan Büyük Çarşı yerine her biri 21 metrekarelik geçici iş yerinden oluşan bir çarşı kuracaklarını ve bölgenin ihyası için kalkınma ajansı aracılığıyla 1 milyarlık kaynağın harekete geçirildiğini belirtti.
1.5 milyona yakın faizsiz kredi desteği
Bölgede uygun alanları sanayi yerleri olarak ilan edeceklerinin altını çizen Bakan varank, "Belirlenen alanlarda kısa sürede modern iş yerleri, sanayi tesisleri yükselecek. Esnafımız çok uygun fiyatlarla tahsis edecekler. Yıkılan veya kullanılamayacak hasarlı sanayi iş yerlerinin yerinde yapılması için de ciddi destekler vereceğiz. KOSGEB ile Acil Destek Kredisi Programı'nı hemen uygulamaya başladık. 1.5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen ya da tamamen silinmesi için gereken adımları attık" diye konuştu.
Konteyner başı 30 bin liralık destek
Sanayicilerin taleplerinden birinin de çalışanların konaklaması için konteyner olduğunu kaydeden Bakan Varank, konteyner satın alacak KOBİ'lere konteyner başına 30 bin liralık destek sağlayacaklarını bildirdi. Bakan Varank, bölgeye yeni yatırımları teşvik etmek için depremlerin ağır yıkım yaptığı ilçeleri Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na dahil ettiklerini kaydetti.
Özel bankalara çağrı
Depremden etkilenen şehirlerdeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin sürelerini 3 yıl uzattıklarına işaret eden Bakan Varank, "Küçük Sanayi Sitesi esnafımızla istişarede bulunduk, sorunlarını dinledik. Bugün en fazla aldığımız şikayetlerden bir tanesi özellikle özel bankaların bu bölgede gerekli hassasiyeti göstermemesiydi. Özel bankalarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen Bankalar Birliği ile almış olduğunuz kararlara uyun. Burada kredi ertelemesi başta olmak üzere esnafımıza ve sanayicilerimize zorluk çıkarmayın. Burada acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında bankaların büyük etkisi var. Özel bankalarımız, Bankalar Birliğinin almış olduğu kararlara uysunlar. Sanayici ve iş insanlarımıza yardımcı olsunlar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Deprem bölgelerinde sanayinin hasarı 170 milyarın üzerinde - Son Dakika


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