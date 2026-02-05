Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı - Son Dakika
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Haberin Videosunu İzleyin
05.02.2026 12:31
Haber Videosu

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protestoyla karşılandı. Konvoyu yuhalanan Özel için ''Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur'' yazılı pankart açılırken, protestolar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremin yıl dönümü münasebetiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto ile karşıladı.

AÇILAN PANKART DİKKAT ÇEKTİ

Özel'in kente giriş yapan konvoyunu yuhalamalarla karşılayan protestocular, "Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur" yazılı pankart taşıdı. Özel'in konuşması sırasında da devam eden protesto, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRİP GİTTİNİZ" ELEŞTİRİSİNE YANIT

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, Adıyaman ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sıklıkla kendilerine yöneltilen "Fotoğraf çektirip gittiniz" eleştirilerine "Vallahi biz depreme geldik, burada kaldık. Fotoğraf diye de belediye başkanı olarak bu arkadaşımızın fotoğrafını Adıyamanlılara emanet ettik" cevabını vermişti.

DEPREM BÖLGESİNDE SEFERBERLİK

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde, inşa seferberliği başlatıldı. Bu seferberlik kapsamında, binlerce depremzede vatandaş yeni yuvalarına kavuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Diyego Can Diyego Can:
    makarnacilarin en çok olduğu yere gitmiş 162 162 Yanıtla
    Szka788304 Szka788304:
    depremde evin yıkılsa o dönemde sana yardım edenleremi parise içmeye gidenleremi sevgi gösterirsin katrilyon konser vereceklerine ev yapabilirlerdi vizyon işte bu 87 68
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    birkaç tane heykel dikseydi yakalanmazdı! 63 53
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    iktidar da degilki bunlar. eleştiriyi iktidara yapacaksın. çok değişik bizim millet 27 13
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    akp gençlik kolları. pankart bile hazırlanmış. 17 9
    Murat Gürsen Murat Gürsen:
    Bu pankartları sıkıyorsa baştakilere açın bak neler oluyor. 7 4
    Celil Başer Celil Başer:
    doğru rakı tayfasının yanında olacaktı 0 0
  • Tahir Arı Tahir Arı:
    Tayfa belli oaravakatjr trol tayfa. 95 65 Yanıtla
  • alaettinsezen9 alaettinsezen9:
    ak troller işbaşı yapmış 81 76 Yanıtla
    Alirıza BÜYÜKAFŞAR Alirıza BÜYÜKAFŞAR:
    Altroller ısırsin seni.. 0 3
  • Suphi3423 Suphi3423:
    Ankara’ya kaç yüce meclise sığın sonra kameraların karşısına geç de ki ey aziz halkım ben size ne yaptım ben acıların çocuğuyum kıymayın bana 18 21 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Hangi yüzle o halkin yanina gidiyorsun 17 18 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
