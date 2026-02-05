Deprem bölgesinde CHP lideri Özel\'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremin yıl dönümü münasebetiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto ile karşıladı.

AÇILAN PANKART DİKKAT ÇEKTİ

Özel'in kente giriş yapan konvoyunu yuhalamalarla karşılayan protestocular, "Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur" yazılı pankart taşıdı. Özel'in konuşması sırasında da devam eden protesto, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRİP GİTTİNİZ" ELEŞTİRİSİNE YANIT

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, Adıyaman ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sıklıkla kendilerine yöneltilen "Fotoğraf çektirip gittiniz" eleştirilerine "Vallahi biz depreme geldik, burada kaldık. Fotoğraf diye de belediye başkanı olarak bu arkadaşımızın fotoğrafını Adıyamanlılara emanet ettik" cevabını vermişti.

DEPREM BÖLGESİNDE SEFERBERLİK

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde, inşa seferberliği başlatıldı. Bu seferberlik kapsamında, binlerce depremzede vatandaş yeni yuvalarına kavuştu.