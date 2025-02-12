Deprem Bölgesinde Hala 700 Bin Kişi Konteynerde Yaşıyor

Politika

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesinde halen 700 bine yakın kişinin konteynerlerde yaşadığını iddia etti.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü olmasına rağmen yaşanan acıların halen anlaşılamadığını söyledi.

Deprem bölgesinde hayatın normale döndüğü şeklinde bir algı yaratıldığını belirten Çalışkan, depremin yıl dönümünde yapılan tören öncesi alana giden yolların asfaltlandığını, binalara posterlerin asıldığını kaydetti.

Deprem bölgesinde 700 bine yakın kişinin konteynerlerde yaşadığını öne süren Çalışkan, "Bir tarafta 46 bin konutun teslim edildiği söylenirken, konteynerlerde yaşayan insan sayısında bir düşüş yok. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi sormak gerekir, kedi buysa, ciğer nerede?" ifadesini kullandı.

Kalıcı konutlar için kura çekildiğini ancak anahtarların teslim edilmediğini dile getiren Çalışkan, kurada ismi çıkanlara bir an önce "kira yardımını kesmek" için zorla imza attırıldığını savundu.

Deprem bölgesindeki konutlarda vatandaşlara boş senet imzalatıldığını, vatandaşların ne kadar ücret ödeyeceğini, ne zaman ödeyeceğini bilmediğini öne süren Çalışkan, deprem bölgesinde mücbir sebep halinin uzatıldığını ancak mücbir sebepten yararlanma şartlarının zorlaştırıldığını kaydetti.

Depremde enkaz altında kalan araçlara dikkati çeken Çalışkan, bu araçların sahiplerinin geriye dönük vergi borcuyla cezalandırıldığını iddia etti.