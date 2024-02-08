AK Parti Grup Başkanvekili: Bu yıl sonuna kadar 200 bin konut depremzedelere teslim edilecek

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, deprem bölgesinde yapılan konutların hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını, bu yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini bildirdi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin genel görüşme açılmasına yönelik önerisi görüşüldü.

Partisinin önerisi üzerinde konuşan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

"Bir yıl geçti, hala gerçekte kaç ölümüz olduğunu bilmiyoruz." diyen Hamşıoğlu, "Deprem bölgesinden İzmir'e hastaneye gelmiş, görüntüsü var, giriş kaydı var, çıkışı yok. Ambulansa bindirilmiş, sonrasını bilmiyoruz." diye konuştu.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, depremin birinci yılı olduğunu anımsatarak, "Bu aynı zamanda enkaz altında yardım bekleyen insanlara ölmeden selalarının dinletilmesinin, Kızılay çadırlarının da satılmasının birinci yılı."diye konuştu.

6 Şubat'ta büyük bir kargaşa ve koordinasyonsuzluk yaşandığını öne süren Bankoğlu, insanların göçük altında kalan yakınlarını kendi çabalarıyla çıkarmalarına tanık olduklarını söyledi. Bankoğlu, şunları kaydetti:

"Depremin ilk üç gününde askerleri ilk anda sahaya indirebilirdiniz, indirmediniz. Seyyar hastaneler, mutfaklar kurulabilirdi ama kurmadınız. 6. günden sonra koordinatör vali atadınız. Gelen yardımlara el koydular ama bu yardımları bile insanca dağıtmayı beceremediniz. Aylarca barınma sorunu çözülemedi çünkü çadır, yiyecek sattınız."

-"Hiçbir hak sahibi açıkta kalmayacak"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, devletin ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Bölgede 398 konteyner kent kurulumunun gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, "Kurulan konteyner kentlerde 687 bin 676 vatandaşımız misafir edilmekte. Diğer şehirlerdeki yakınlarının yanına gitmek isteyen 3,5 milyon afetzede vatandaşımızın tahliyesi sağlandı." dedi.

İnşası tamamlanan ilk konutların kurayla anahtar tesliminin hafta sonu başladığını ifade eden Şahin, "Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Bu iş, hiçbir hak sahibi açıkta kalmayacak şekilde tamamlanacak." diye konuştu.

TBMM Genel Kurul çalışmaları sırasında muhalefetin depremle ilgili eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hak sahiplerine konutların teslim edilmeye başladığını vurguladı. Akbaşoğlu, "26 bin konutu şubat ayı içerisinde teslim edeceğiz, daha bir yıl olmadı temel atılalı. 6 Şubat depreminden bir yıl geçmeden binlerce, on binlerce konut teslimini yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

75 bin konutun da mart ayı içerisinde teslim edileceğini bildiren Akbaşoğlu, "Bu yıl sonuna kadar 200 bin konutu depremzedelere teslim edeceğiz." dedi.

İYİ Parti'nin grup önerisinin oylanması sırasında karar yeter sayısı bulunamaması üzerine, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi, 13 Şubat Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.