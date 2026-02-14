Kahraman\'dan Deprem Eleştirilerine Sert Yanıt

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda, AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde muhalefetin eleştirilerine sert ifadelerle karşılık verdi.

Bursa'da düzenlenen meclis toplantısında gündem, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yapılan değerlendirmeler oldu. Toplantıda söz alan AK Parti Grubu adına konuşan Sinan Kahraman, deprem sonrası yürütülen çalışmaların kapsamına dikkat çekerek, afet üzerinden siyaset yapılmasını eleştirdi.

Kahraman, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, inşa ve ihya sürecinin hızla sürdürüldüğünü vurguladı. Bu süreçte önemli sayıda konut ve iş yerinin tamamlandığını, teslimlerin başladığını belirterek, yapılan çalışmaların yalnızca üstyapıyla sınırlı kalmadığını; altyapı, eğitim, sağlık ve sosyal alanları kapsayan bütüncül bir yaklaşımla yürütüldüğünü ifade etti.

"Devlet ilk andan itibaren, tüm kademeleriyle sahadaydı"

Devlet birimlerinin geç kaldığına yönelik söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirten AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Sinan Kahraman, "Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır diliyorum. 6 Şubat sabahı yalnızca binalar yıkılmadı. Hayatlar yarım kaldı, ocaklar söndü, şehirler sustu. Bu millet o gün nasıl tek yürek olduysa, devlette ilk andan itibaren tüm kademeleri ve askeriyle sahadaydı. Bazıları hala masa başında konuşuyor olabilir. Ama biz icraat konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün itibariyle 450 bin konut ve iş yeri tamamlandı, bir kısmı teslim edildi. Bu dünya tarihinde eşi benzeri olmayan inşa sürecidir. Bu rakam bir istatistik kesinlikle değildir. Bu rakam yuvasına dönen anne, okuluna kavuşan çocuktur. Bazıları konteynır üzerinden siyaset yaparken, biz şehir kurduk. Bazıları tweet atarken biz vinç kaldırdık. Bazıları algı üretti biz anahtar teslim ettik. Bunu sadece betonla değil, altyapısıyla, okuluyla, hastanesiyle, camisiyle, sosyal alanlarıyla beraber yaptık. Deprem doğaldır ama çaresizlik asla değildir. Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, kararlı duruşuyla milletini enkaz altında kesinlikle bırakmamıştır. Bizim siyasetimiz laf siyaseti değildir, hizmet siyasetidir. AK Parti krizde konuşmaz, çalışır. Felakette polemik yapmaz, sahaya iner. Zor günde ortadan kaybolmaz, milletin yanında durur. Bugün hala devlet nerede diyenlere buradan sesleniyorum, devlet askeriyle ilk dakikadan itibaren oradaydı, kepçe başındaydı, vatandaşın evinin anahtarındaydı. Deprem üzerinden siyaset yapmak kolaydır. Ama deprem bölgesinde 450 bin konut üretmek liderlik ister. O lider de bellidir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onunla beraber yol yürüyen Devlet Bahçeli" şeklinde konuştu. - BURSA