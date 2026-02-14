Kahraman'dan Deprem Eleştirilerine Sert Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kahraman'dan Deprem Eleştirilerine Sert Yanıt

Kahraman\'dan Deprem Eleştirilerine Sert Yanıt
14.02.2026 15:18  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda, AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde muhalefetin eleştirilerine sert ifadelerle karşılık verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda, AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde muhalefetin eleştirilerine sert ifadelerle karşılık verdi.

Bursa'da düzenlenen meclis toplantısında gündem, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yapılan değerlendirmeler oldu. Toplantıda söz alan AK Parti Grubu adına konuşan Sinan Kahraman, deprem sonrası yürütülen çalışmaların kapsamına dikkat çekerek, afet üzerinden siyaset yapılmasını eleştirdi.

Kahraman, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, inşa ve ihya sürecinin hızla sürdürüldüğünü vurguladı. Bu süreçte önemli sayıda konut ve iş yerinin tamamlandığını, teslimlerin başladığını belirterek, yapılan çalışmaların yalnızca üstyapıyla sınırlı kalmadığını; altyapı, eğitim, sağlık ve sosyal alanları kapsayan bütüncül bir yaklaşımla yürütüldüğünü ifade etti.

"Devlet ilk andan itibaren, tüm kademeleriyle sahadaydı"

Devlet birimlerinin geç kaldığına yönelik söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirten AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Sinan Kahraman, "Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır diliyorum. 6 Şubat sabahı yalnızca binalar yıkılmadı. Hayatlar yarım kaldı, ocaklar söndü, şehirler sustu. Bu millet o gün nasıl tek yürek olduysa, devlette ilk andan itibaren tüm kademeleri ve askeriyle sahadaydı. Bazıları hala masa başında konuşuyor olabilir. Ama biz icraat konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün itibariyle 450 bin konut ve iş yeri tamamlandı, bir kısmı teslim edildi. Bu dünya tarihinde eşi benzeri olmayan inşa sürecidir. Bu rakam bir istatistik kesinlikle değildir. Bu rakam yuvasına dönen anne, okuluna kavuşan çocuktur. Bazıları konteynır üzerinden siyaset yaparken, biz şehir kurduk. Bazıları tweet atarken biz vinç kaldırdık. Bazıları algı üretti biz anahtar teslim ettik. Bunu sadece betonla değil, altyapısıyla, okuluyla, hastanesiyle, camisiyle, sosyal alanlarıyla beraber yaptık. Deprem doğaldır ama çaresizlik asla değildir. Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, kararlı duruşuyla milletini enkaz altında kesinlikle bırakmamıştır. Bizim siyasetimiz laf siyaseti değildir, hizmet siyasetidir. AK Parti krizde konuşmaz, çalışır. Felakette polemik yapmaz, sahaya iner. Zor günde ortadan kaybolmaz, milletin yanında durur. Bugün hala devlet nerede diyenlere buradan sesleniyorum, devlet askeriyle ilk dakikadan itibaren oradaydı, kepçe başındaydı, vatandaşın evinin anahtarındaydı. Deprem üzerinden siyaset yapmak kolaydır. Ama deprem bölgesinde 450 bin konut üretmek liderlik ister. O lider de bellidir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onunla beraber yol yürüyen Devlet Bahçeli" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sinan Kahraman, Kahramanmaraş, Politika, AK Parti, Siyaset, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahraman'dan Deprem Eleştirilerine Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:17:26. #7.11#
SON DAKİKA: Kahraman'dan Deprem Eleştirilerine Sert Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.