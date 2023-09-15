Depremzedelere yardım malzemelerine el konuldu - Son Dakika

Depremzedelere yardım malzemelerine el konuldu

Depremzedelere yardım malzemelerine el konuldu
Son Güncelleme: 15.09.2023 21:08

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir depoya yapılan baskında, depremzedelere ulaştırılması gereken yardım kolilerine el konuldu. El konulan yardım malzemeleri çadır kentteki depremzedelere ulaştırılırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir depoya baskın yapan polis, depremzedelere ulaştırılması gereken yardım kolilerine el koydu. El konulan yardım kolileri çadır kentteki depremzedelere ulaştırılırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası yardım kuruluşlarının depremzedeler için bölgeye gönderdiği yardım malzemelerinin koliler halinde bir depoda tutulup, parça parça satıldığı ihbarını aldı. Gelen ihbar doğrultusunda Özerli Mahallesi'nde bir binanın alt katındaki depoya baskın yapıldı. Baskında, koliler halinde yardım malzemeleri ele geçirildi. El konulan yardım malzemeleri, ilçedeki çadır kentte yaşayan depremzedelere ulaştırıldı.

Öte yandan malzemeleri depoda saklayıp, sattığı öne sürülen 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Dörtyol, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Depremzedelere yardım malzemelerine el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzedelere yardım malzemelerine el konuldu - Son Dakika
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