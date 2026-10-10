Dervişoğlu, iktidarın Türkiye\'yi asgari ücret cehennemine çevirdiğini söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Emek Çalıştayı'ndaki konuşmasında, "İktidar, Türkiye'yi asgari ücret cehennemine dönüştürmüştür. Bugün Türkiye'de asgari ücret fiilen genel ücret haline gelmiştir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisi tarafından Ankara'da otelde düzenlenen 'Emek Çalıştayı'na katıldı. Dervişoğlu, pandemi sonrası dünyanın pek çok yerinde enflasyonun yüzde 1 ya da 2 seviyelerine indiğini; ancak Türkiye'deki rakamların yüzde 30 olduğunu belirterek, "ENAG'a göre bu oran yüzde 46,61. Peki bu iktidarın bu yıl için koyduğu hedef neydi? Yüzde 16. Hedef, yılın yarısında çöpe gitti ve olan yine maaşını o hedefe göre alan işçi, memur, emekli vatandaşlara oldu. TÜRK-İŞ'in Eylül ayı verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 801 lira. Net asgari ücret ise 28 bin 75 lira. Yani asgari ücret bir ailenin mutfağının bile 4'te 3'üne yetiyor. Kira, elektrik, doğal gaz, okul, ulaşım dahil. Yoksulluk sınırı ise 123 bin liraya yükselmiş. Bekar bir çalışanın tek başına yaşama maliyeti ise 48 bin 885 liraya yükselmiş. İşte size büyüyen Türkiye masalının gerçek yüzü. İşsizlik mi? Resmi işsizlik yüzde 8,1 ama çalışmak isteyip iş bulamayanı, yarım gün çalışmaya mahkum olanı, umudunu yitirip iş aramayı bırakanı saydığınızda geniş tanımlı işsizlik yüzde 30,6'ya ulaştı" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRET DEMİR ATILACAK BİR LİMAN DEĞİL'

Dervişoğlu, ekonomi yönetiminin işçi ile işvereni karşı karşıya getirdiğine işaret ederek, "Gelinen bu noktada iktidar, Türkiye'yi asgari ücret cehennemine dönüştürmüştür. Bugün Türkiye'de asgari ücret fiilen genel ücret haline gelmiştir. Mühendis, öğretmen adayı, hemşire, kalifiye usta da asgari ücretin biraz üstünde bir yere sıkıştırılmıştır. Asgari ücret açlık sınırına doğru giderken ortalama ücretler de asgari ücrete doğru eriyor. Bu erime demokrasinin vazgeçilmezi olan orta sınıfı da yok ediyor. Asgari ücret demir atılacak bir liman değil, hayata başlanacak bir iskele olmalıdır. Bugün ise milyonlarca insanın kalıcı ikametgahına dönüşmüştür" dedi.

'BU TABLO İKTİDARIN ESERİDİR'

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 lira olduğunu ve milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında bir ücret aldığını vurgulayan Dervişoğlu, "Bugün Türkiye'de emekli olmak açlığa mahkum edilmek ve açlıktan kurtulmak için yeniden işe dönmek zorunda kalmak demektir. 'Emeklinin mali hakları' dediğimizde iktidar, 'Kaynak yok' diyor. Ama biz çok iyi biliyoruz ki aslında kaynak var. Kaynak var ama emekliye değil, iktidara yakın çevrelere, garantili projelere ve israfa var. Bu tablonun elbette bir sorumlusu var. Bu tablo dış güçlerin, faiz lobisinin ya da her krizde icat edilen yeni bir düşmanın eseri değildir. Bu tablo çeyrek asırdır Türkiye'yi yöneten iktidarın eseridir. Tam 25 yıldır bu ülkenin bütçesini onlar yaptı, vergisini onlar belirledi ve topladı, faizi onlar belirledi, asgari ücreti onlar açıkladı, emekli aylığını onlar biçti. O halde bu vahim tablonun hesabını 25 yıldır iş başında olan iktidar verecektir. Bu tablonun sebebi bu iktidarın tercihleridir. İktidar verimlilik yerine betonu, sanayi yerine rantı, üretim yerine ithalatı tercih etmiştir."

Dervişoğlu ayrıca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturmayı yakından takip edeceklerini ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.