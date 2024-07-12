Dervişoğlu: İstifaların önemi yok, bize gönüller lazım - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dervişoğlu: İstifaların önemi yok, bize gönüller lazım

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'de yaşanan istifaları değerlendirdi ve insanların çantalarının değil gönüllerinin önemli olduğunu belirtti.

12.07.2024 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dervişoğlu istifaları değerlendirdi: "Bir kısım insan çantalarını alıp gidebilir. Bize insanların çantaları değil gönülleri lazım"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

"Uyguladığımız yanlış stratejiler ve aldığımız yanlış kararlar nedeniyle hepimiz sorumlusuyuz. Bu geçmişle alakalı bir durum değil, parti kurumsal bir kimliği de temsil eder."

"İYİ Parti içerisinde bir takım istifalar var evet bu istifalar keşke olmasaydı diyorum ama istifalar biliyorsunuz tek taraflı bir karardır"

ISPARTA - Bir takım ziyaretler çerçevesinde Isparta'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu parti binasında yaptığı basın açıklamasında İYİ Parti'de yaşanan istifaları değerlendirdi. Dervişoğlu "Bugünün şartları içerisinde partiniz eğer yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediği sonucu çıkıyor. Bir kısım insan çantalarını alıp gidebilir. Bize insanların çantaları değil gönülleri lazım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bir takım ziyaretler çerçevesinde Isparta'ya geldi. Dervişoğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak İYİ Parti Isparta İl Başkanı İbrahim Tekeli ve partililerle parti binasında bir araya geldi.

İYİ Parti Isparta İl binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Isparta'da olmaktan yaşadığı memnuniyeti dile getirerek " Süleyman Demirel'in doğduğu, büyüdüğü, Türk milletinin hizmetine koştuğu bir yer Isparta. Kendisinin demokrasi tarihinde önemli izleri de var. Altı kere gitmeyi halkın iradesi ve tercihi sayan, yedi kere gelmeyi de demokrasinin erdemi olarak sevgimize işleyen, kalkınmış, büyük, demokrat Türkiye'nin mimarlarından biri. Onun mirasının takipçisi olmak, bizim görev ve sorumluluğumuzdur. İYİ Parti olarak bu önemli şahsiyetlerin ayak izlerine basarak bu yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Türkiye'nin çok önemli problemleri var. Bizi doğruların dışında konuşurken görmeyeceksiniz. Ben bugün Isparta'ya yeni bir umudun yeşertilebileceğinin sözünü vermeye geldim" dedi.

"Türkiye'de olan yanlışlıklara parti olarak öncülük edeceğiz"

Isparta'da Dereboğazı yolu ve Eğirdir Gölü'nde yaşanan su çekilmesine dikkat çeken Dervişoğlu "Türkiye'nin her yerinde olan sorunların benzerleri, Isparta'da da yaşanıyor. Çağımızda yaşanmaması icap eden sorunlar, böyle bir dönemde de yoldan kaynaklı, ulaşımdan kaynaklı sorunların olmaması lazım. Ayrıca çevresel duyarlılıkları olmayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Derelerimize, göllerimize, ormanlarımıza sahip çıkma noktasında birtakım eksiklikler içerisinde bu hükümet. Bunlara toptancı bir şuur ve tarih anlayışıyla yaklaşıp, sadece sorunları tespit değil, çözüm yolunda da önerilerimizi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de kamuoyu huzurunda sıklıkla açıklıyoruz. Çevresel duyarlılık sahibi olmak kolay bir şey değil, bir kültür gerektiriyor. Zaten buranın yetiştirdiği en önemli evlatlarından biri olan Süleyman Demirel de biliyorsunuz, bozkırın yeşille olan kavgasından bahsediyor. Biz o kavganın takipçisi olacağımızı söylüyoruz. O bahsettiğiniz şeyler, devletin otonom yatırımlarıdır yani yapmak zorunda olduğu yatırımlarıdır. Yıllara şamil bir ihmalden kaynaklıdır bütün bu bahsettikleriniz ama fiziki hatalar da var. Ölümlü kazalara sebep oluyor. Onun dışında Isparta çiftçilikle uğraşan, tarla ve bahçe bitkilerinin yetiştirildiği bir yöredir. Burası göller bölgesi, dolayısıyla ürün çeşitliliği de çok yüksek ama taktir edersiniz ki Türkiye'de bankalar para kazanıyor, üreticiler zarar ediyor. Eğer böyle bir tabloyla karşı karşıyaysanız bir yanlışlık var demektir. O yanlışın müsebbipleri vatandaş tarafından belirlenmesi lazım. Biz de buna parti olarak öncülük edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bir kısım insan çantalarını alıp gidebilir. Bize insanların çantaları değil gönülleri lazım"

Konuşmasının devamında 2024 yerel seçimlerini değerlendiren ve İYİ Parti'de yaşanan istifaları dile getiren Genel Başkan Dervişoğlu "Uyguladığımız yanlış stratejiler ve aldığımız yanlış kararlar nedeniyle hepimiz sorumlusuyuz. Bu geçmişle alakalı bir durum değil, parti kurumsal bir kimliği de temsil eder. Bugün ciddiye alınan kamuoyu araştırmalarında bizim görevi teslim aldığımız günden bakılırsa üç misli artmış durumda. İYİ Parti içerisinde bir takım istifalar var evet bu istifalar keşke olmasaydı diyorum ama istifalar biliyorsunuz tek taraflı bir karardır. Bugünün şartları içerisinde partiniz eğer yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediği sonucu çıkıyor. Bir kısım insan çantalarını alıp gidebilir. Bize insanların çantaları değil gönülleri lazım. Gönlümüzde olanlarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Buradaki açıklamaların ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Süleyman Demirel anıt mezarı ve Gelendost, Yalvaç ilçe belediyelerini ziyaret etti.

Kaynak: İHA

İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu: İstifaların önemi yok, bize gönüller lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 20:04:51. #1.11#
SON DAKİKA: Dervişoğlu: İstifaların önemi yok, bize gönüller lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement