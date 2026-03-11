Dervişoğlu: İYİ Parti Şemsiye Parti Oluyor - Son Dakika
Dervişoğlu: İYİ Parti Şemsiye Parti Oluyor

Dervişoğlu: İYİ Parti Şemsiye Parti Oluyor
11.03.2026 22:11
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partinin güçlenerek şemsiye parti haline geldiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti, altında toplanılabilecek bir şemsiye parti haline gelmiştir. Bizimle birlikte olmak isteyen partilerin taleplerine şahit oluyoruz, zamanı gelince konuşuruz." dedi.

Dervişoğlu, partisinin Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca Ankara'da bir otelde düzenlenen iftar programında gazetecilerle bir araya geldi.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmalarının canlı yayınlanmasıyla ilgili tartışmaların sorulması üzerine Dervişoğlu, "Tarihimizde canlı yayınlanmış duruşmalar var. Bunların nelere sebep olabileceğini önceden düşünmek lazım. 1960 ihtilaline müteakiben yapılan yargılamaların radyoda yayınlanmasının rahmetli Adnan Menderes açısından ne denli olumsuz sonuçlar doğurduğuna şahitlik ettik." dedi."

Dervişoğlu, konunun hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğini belirterek, "Desem ki, 'Bu duruşmalar canlı yayınlansın' onu sağlayacak gücüm de yok. CHP'de de yok, İYİ Parti'de de yok. Dolayısıyla bu speküle edilmiş bir konu. Hem yargılananlar hem de CHP böyle bir şey istiyorsa, kanun teklifi verdiler Meclis'in gündemine gelirse, biz İYİ Parti olarak 'evet' oyu veririz, ama o kaygıları ifade ederek." diye konuştu.

Davayla ilgili "adil yargılanma" vurgusu yapan Dervişoğlu, "Oranın siyasi bir arenaya dönüştürülmemesi, adalet duygusunun daha fazla zedelenmemesi, adalet müessesesinin de daha fazla töhmet altında bırakılmaması lazım. Adaletin zedelendiği toplumlarda zedelenmeyen hiçbir müessese kalmaz." görüşünü paylaştı.

"TSK güçlü bir ordudur"

Soru üzerine Dervişoğlu, Türkiye'nin askeri gücünün tartışılmasına asla müsaade etmeyeceğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), NATO'nun en güçlü ordularından biri olduğunun altını çizdi.

Dervişoğlu, "Ülke güvenliği teminat altındadır, çünkü TSK güçlü bir ordudur ve Türk milleti de basiretli bir millettir. Türkiye'nin hem ordusunun hem teknolojik yeterliliklerinin çok üst düzey olması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin jeopolitik durumunun da bunu gerektirdiğini dile getiren Dervişoğlu, konuyu, "milli bir mesele" olarak nitelendirdi.

"Yüzde 9 oy bizim bir işimize yaramıyor"

Dervişoğlu'na, bir sonraki genel seçimde partisinin başka siyasi partilerle ittifak yapacağına dair kamuoyuna yansıyan iddialar da soruldu.

"2023 seçimlerinden sonra bizim herhangi bir siyasi partiyle yaptığımız bir ittifak görüşmesi dahi yoktur." diyen Dervişoğlu, partisinin oy oranıyla ilgili soruya karşılık ise şunları kaydetti:"

"Yüzde 9 oy bizim bir işimize yaramıyor, Türkiye'nin de işine yaramıyor. Bu sistemde çok daha yüksek oranda oy almak gerekiyor. İYİ Parti, altında toplanılabilecek bir şemsiye parti haline gelmiştir. Bizimle birlikte olmak isteyen partilerin taleplerine şahit oluyoruz, zamanı gelince konuşuruz."

İYİ Parti'nin, Türk siyasetine mühür vuracağını savunan Dervişoğlu, "İki parti arasında sıkıştırılmış Türkiye'yi oradan çıkartıp alacağız. Buna 'üçüncü yol' demiyorum. Bizim yolumuz, Türkiye'nin kurtuluşunun yegane yolu olarak tanımlanacak hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İYİ Parti, Politika, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu: İYİ Parti Şemsiye Parti Oluyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Dervişoğlu: İYİ Parti Şemsiye Parti Oluyor - Son Dakika
