Dervişoğlu'ndan Güvenlik Koridoru İsteği - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu'ndan Güvenlik Koridoru İsteği

Dervişoğlu\'ndan Güvenlik Koridoru İsteği

Dervişoğlu, Türkiye'nin güney sınırları için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini belirtti.

11.12.2024 20:47
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Rakka'dan başlayarak Haseke ve Sincar'a kadarki bölümü Türkiye'nin kendisini güvence altına alabilmesi için Türkiye tarafından bir güvenlik koridoruna dönüştürülmesi lazımdır." dedi.

Dervişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören merkez Yeşilyurt ilçesindeki deprem müzesi yapılması planlanan hasarlı binayı ziyaret etti.

Dervişoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre depremi yaşamış Malatya'da ciddi anlamda istihdam kaybı olduğunu söyledi.

Özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde beyaz yakalı personele ihtiyaç olduğunu aktaran Dervişoğlu, bu durumun üretim kapasitesi ve şehrin ihracatını olumsuz etkilediğini belirtti.

6 Şubat depremlerinden bugüne kadar Malatya'da kapatılan şirket sayısının 527, kurulan şirket sayısınınsa bunun çok üzerinde olduğunu aktaran Dervişoğlu, özellikle iş dünyasının mücbir sebep halinin süresiz uzatılmasını istediğini belirterek, "Biliyorsunuz kamu alacakları ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının primleri, vatandaşın canını kaybettiğini, malını kaybettiğini ve ticari faaliyetlerini doğru bir biçimde sürdüremediğini düşünürsek devletin de burada bir vergi kaybını göze alması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Rezerv olan dışında kalan imarlı parsellerde yerinde dönüşüm için verilen 750 bin lira kredi ve 750 bin liralı hibe ki bu çok zor gerçekleşiyor ama buna rağmen beklentiyi ve ihtiyacı karşılamıyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla görüştüğümüzde bunların en az toplam 2,5 milyon liraya çıkarılması talebini kamuoyunun huzurunda açıklıyorum." diye konuştu.

Dervişoğlu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha hızlı ayağa kaldırılabilmesi için faizsiz ve uzun vadeli kredilerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bölgedeki ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve Malatya'ya yakışır hale ulaştırılabilmesi için de burada teşvik uygulamalarına ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor. Her türlü kamu borçlarını faizsiz olarak taksitlendirmek için 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunun Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'a göre 50 bin lira ve üzeri borçlar için teminat istenmektedir. Büyük depremler yaşamış ülkemizde ve Malatya'mızda iş yeri yıkılarak tüm sermayesini kaybetmiş firmaların teminat gösterebilmesi imkansız hale gelmiş. Dolayısıyla bu teminat şartının da ortadan kaldırılması isteniyor. Burası bir afet bölgesi. Dolayısıyla bu bölgede yapılması icap eden iş ve işlemlerin hızlıca yerine getirilmesi lazım."

Dervişoğlu, daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Oda Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve oda yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ardından Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'i de ziyaret eden Dervişoğlu, ardından partisinin genişletilmiş il divan toplantısına katıldı.

Burada İl Başkanı Serdar Yıldız tarafından Dervişoğlu'na "alabay" cinsi bir köpek hediye edildi.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birtakım tedbirler alması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şimdi de göz göre göre Suriye'nin kuzeyinden başlayarak bizi de tehdit etmesi muhtemel birtakım siyasi manevraların ya da stratejik hesapların yaşama geçirilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Türkiye'nin acilen bir eylem planı ortaya koyması ve tedbir alması gerekmektedir. Suriye'nin bir bölümünde belli bir güvenlik hattımız var. Ama o hattın bir bölümü açık. Dolayısıyla Suriye PKK'sıyla Irak PKK'sının yarın bir araya gelerek Türkiye ile ilgili başka senaryoları yaşama geçirebilme ihtimali yüksektir. O sebeple Rakka'dan başlayarak Haseke ve Sincar'a kadarki bölümü Türkiye'nin kendisini güvence altına alabilmesi için Türkiye tarafından bir güvenlik koridoruna dönüştürülmesi lazımdır. Yani Suriye PKK'sıyla Irak PKK'sının ilişkisinin kesilmesi lazımdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan Güvenlik Koridoru İsteği - Son Dakika

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