Dervişoğlu'ndan Milliyetçilik Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu'ndan Milliyetçilik Vurgusu

Dervişoğlu\'ndan Milliyetçilik Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, milliyetçiliğin Türkiye'nin omurgası olduğunu belirtti.

25.04.2025 22:50
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesidir, omurgasıdır." dedi.

Dervişoğlu, partisince Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda, Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Depremlere dikkati çeken Dervişoğlu, deprem ülkesi olan Türkiye'de bu sorunun çözülmesi için atılması icap eden adımların hiç zaman kaybetmeden atılması gerektiğini ifade etti.

Dervişoğlu, Türkiye'nin dış politikada önemli sorunlar yaşadığını savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"24 Nisan'da bir savaş döneminde yaşanmış olaylar, Türk milletinin sanki bir soykırımın failiymiş gibi sunulmasına gerekçe teşkil ediyor. Bütün bunların arkasında Batı emperyalizmi var. Onlar 1915'te yaşanan olayları zaman zaman 'büyük felaket', zaman zaman 'soykırım' olarak tanımlayabiliyorlar. Onlar tanımlıyorlar, Türk milleti de onlara karşı tezlerini ortaya koyuyor ama bu sene bambaşka bir şey oldu. Onların iddialarını tahkim edecek ifadeler bazı siyasi partilerden geldi. Amerikalıyı, Fransızı, Ermenistan'ı anlıyorum ama Türkiye'de DEM Parti gibi, Türkiye İşçi Partisi gibi siyasilerin Türkleri soykırım yapmış gibi göstermelerinin bir tek ifadesi olabilir, o da ihanet diye tarif edilir. Türk milletinin milli tezlerini ayaklar altına almaya çalışan hangi sıfatla bunu yapıyorsa yapsın, bu millete ihanet ediyordur. İhanetin karşılığı da Türk milleti tarafından verilecektir."

Dervişoğlu, milliyetçiliğin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesi, omurgası olduğunu vurgulayarak, "Laiklik de tıpkı milliyetçilik gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omurgası ve kuruluş felsefesidir. Camiden, okuldan, kışladan siyaseti söküp atacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Gittiği yerlerde Türkiye'nin dertlerini anlattığını, herkesin siyasetteki bölünmüşlükten muzdarip olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Ben Türkiye'yi birleştireceğim dava arkadaşlarımla." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, başarının dağılan siyasi merkezi yeniden inşa etmekten geçtiğine dikkati çekerek, "Eğer Türk milleti adına bir başarı temenni ediyorsanız, milleti birleştirirken siyasetin merkezini de yeniden inşa edeceksiniz. Bunu biz yapabiliriz." dedi.

Kentteki temasları kapsamında esnafın sorunlarını dinleyen Dervişoğlu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara'yı, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek için imza toplanan CHP İl Başkanlığının Kahramanmaraş Caddesi'ndeki standını ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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