İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Partiden yapılan açıklamada, Dervişoğlu'nun, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğrayan Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.
Son Dakika › Politika › Dervişoğlu'ndan Özel'e Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
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