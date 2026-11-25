İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Karanlıktan çıkmak için geçmişimizi inkar etmek, kardeşlik kurmak için anayasal sınırlarımızı aşmak, özgürleşmek için milli egemenliğimizden vazgeçmek zorunda filan değiliz. Terörün tasfiyesi başka, Cumhuriyet'in kurucu esaslarının yeniden tanımlanması başka bir şeydir. Cumhuriyet bir pazarlık konusu, milli egemenlik bir yakınlaşma bedeli, Türk milleti de yeniden tanımlanacak bir siyasi tercih değildir" dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hatırlatarak, "Dün öğretmenlerimize çiçekler verildi, törenler düzenlendi. Ancak çiçekler ve övgüler öğretmenlerimizin sorunlarını ortadan kaldırmıyor. Uzun yıllardır öğretmenlerimizin atamalarını, maaşlarını, özlük haklarını, güvencelerini konuşuyoruz. Çeyrek asrı devirmek üzere olan iktidarın bu konulardaki karnesi malumdur. Sınavları, 'akademi' denilen saçmalığı, atama macerasını atlatıp mesleğe yeni başlamış bir öğretmen, aşağı yukarı 70 bin lira almaktadır. Barınma sorunu öğretmenlerimizin bitmeyen çilesidir. Maaşlarının çoğunu kiraya vermektedirler, kalanı ise kredi ve borç ödemelerine gitmektedir. Gerisini siz düşünün. Bir de sayıları 70 binin üzerinde olan ücretli öğretmenler vardır. Ellerine geçen para aylık 25-30 bin liradan fazla değildir. Özel okullardaki öğretmenler, güvencesizlik ve düşük maaşla çalışmaktadır. Velilerden astronomik ücretler alan özel okul sahipleri, iş maaşa gelince ıslık çalmakta, bakanlık da her zamanki gibi havaya bakmaktadır. Bir öğretmen düşünün. Öğrencilerine kitap okumayı öğütlüyor, kendisi kitap alırken hesap yapmak zorunda kalıyor. Öğrencilerine büyük hedefler gösteriyor, kendisinin mahkum edildiği hayat ise ay sonunu getirebilmek ve kredi kartını ödeyebilmeye çalışmaktan ibaret. Lafı uzatmaya gerek yok. Tablo ortadadır. İYİ Parti olarak biz, sorunlar kadar çözümü de konuşacağız. Öğretmen maaşları ve özlük hakları, hayat şartları dikkate alınarak iyileştirilecek ve ücretli öğretmen uygulamasına son verilecektir" dedi.

'6284 SAYILI KANUN ETKİN BİÇİMDE UYGULANMALI'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili de konuşan Dervişoğlu, "Türkiye'de bir kadın yardım istediğinde ne olduğunu sorgulamak zorundayız. Daha önemlisi, yardıma muhtaç olanın neden hep bir kadın olduğunu anlamak zorundayız. Bir kadın, karakola gidip 'Bir adam beni tehdit ediyor, evimin önünde bekliyor' dediğinde, onu o gece güvenli bir mekana ulaştırmak zorundayız. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişi, kapısına yeniden geldiğinde ilgisizliğin bir cana daha mal olabileceğini anlamak zorundayız. Güvenli barınma, düzenli gelir ve erişilebilir çocuk bakımı, şiddetle mücadele eden bir kadının cebelleştiği diğer sorunlardır. Bunları sağlamak sadece devletin değil, kamunun vicdani ve ahlaki sorumluluğudur. İYİ Parti olarak talebimiz açıktır ve artık vaziyet, unutulmaya yüz tutan İstanbul Sözleşmesi'nden de bağımsızdır. 6284 Sayılı Kanun etkin biçimde uygulanmalıdır. Koruma kararlarının uygulanıp uygulanmadığı düzenli olarak denetlenmeli, karar ihlal edildiğinde ilgili kurumlar gecikmeden harekete geçmelidir. Koruma talebinde bulunduğu halde hayatını kaybeden her kadının dosyasında, hangi kurumun ne zaman haberdar olduğu ve hangi adımı attığı ve daha da önemlisi, hangi adımı atmadığı ortaya konulmalıdır. İhmal varsa sorumlular mutlaka hesap vermelidir. Bilinsin ki, 24 Kasım'ı da 25 Kasım'ı da şiddet ve can güvenliği başlıklarında bir araya getirmek bir kader değildir. Bu makus talihi değiştirebiliriz ve değiştirmeliyiz. Kadınların da öğretmenlerin de evlatlarımızın da şiddetle anılmadığı bir Türkiye mümkündür" diye konuştu.

'FON KRİZİYLE BİRLİKTE NAKİT AKIŞI TIKANDI'

Türkiye'de vatandaşa hizmet eden bir devlet aklı olmadığını, ona pusu kuran bir yönetim anlayışının işlediğini söyleyen Dervişoğlu, "Kendi kurduğu sistemin hatasını icra takipleriyle milletin sırtına yükleyen de Cumhuriyet tarihinin en büyük finansal vurgununu istatistik oyunlarıyla örtbas etmeye çalışan da bu iktidardır. Fon soygunu piyasanın can damarını kurutmuş, faturası esnafın ve sanayicinin tezgahına dayanmıştır. Karşılıksız çek oranları son 8 yılın zirvesini görmüş, ödenemeyen çeklerin tutarı 308 milyar lirayı aşmıştır. Fon kriziyle birlikte nakit akışı tıkanmıştır. Esnaf, malını satmakta ama parasını tahsil edememektedir. İş insanı, alacağını alamamakta, borcunu ödeyememektedir. Dahası da var. İşte HGS tezgahını görüyorsunuz. Bu memlekette yoldan geçmek bile vatandaşa kurulmuş bir mali pusuya dönüştürülmüştür. Sürücülerin bilgisi dışında işletilen bir tahsilat çarkı yaratılmıştır. Gişede etiketi okunmayana bildirim yapılmamış, tebligat gönderilmemiş, ödeme imkanı sunulmamış, sürenin dolması beklenip cezalar dörde katlanmıştır. Ardından sürücülerin karşısına ilişkileri malum ve belli ki önceden belirlenmiş avukatların ihtarnameleri ve haciz kıskacıyla çıkılmıştır. Öyle ki, borcunu zamanında ödeyenler dahi icra takibine alınmıştır. Soruyorum; devletin görevi vatandaşına hizmet etmek midir, yoksa bir avuç zümreye tahsilat yaptırmak için ona pusu kurmak mıdır? Tepkiler büyüyünce 'İcraları durdurduk, soruşturma başlattık' diyorlar. Bu usulsüzlüğe, bu soyguna son vermek için vatandaşın tepkisini neden bekliyorsunuz? Emeklinin maaşına, esnafın hesabına haciz konulurken neredeydiniz? Vatandaşına tuzak kuran devlet mi olur? Şimdi merak ediyorum; bakalım bu işin sorumluları ortaya çıkarılacak mı? Bu soruyu niye soruyorum? Çünkü önümüzde fon soygununa dair bazı gelişmeler var" ifadelerini kullandı.

'SOYGUNUNUN ÜZERİ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR'

Fon soruşturmasına da değinen Dervişoğlu, "2 milyar lira haksız kazanç elde edip o parayı iade eden, yani suçunu kabul eden kişiyi 18 günün sonunda tahliye ettiler. Bakın, ben size söyleyeyim. Fon soygunu konusunda da vatandaşı yanlış bilgilendiriyor ve yalan söylüyorlar. Sonuna kadar gideceklermişmiş. Ne oldu? 18 günde işin sonuna mı geldik? 'Biz günah keçisi aramıyoruz, kelle istemiyor, hesap vermenizi istiyoruz' dedik. Onu da yanlış anladılar. Suçunu kabul etmiş zanlıyı 1 ay bile olmadan serbest bıraktılar. Soygunu yapan dışarıda, soygunu haber yapanlar içeride. '131 fonun 110'unda ödemeler tamamlandı. Yatırımcıların yüzde 81'ine parası verildi' diyerek Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununun üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Bu en hafif tabiriyle hukuki açıdan 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak'tır. Fon veya yatırımcı sayısı üzerinden 'paranın tamamı ödendi' demek büyük bir aldatmacadır. Birincisi, bu ödemeler gerçek anapara veya güncel portföy değeri üzerinden yapılmamıştır. Bu denli yüksek enflasyonda, endeksleme yapılmadan 'net yatırım tutarı' adı altında verilen rakamlar, vatandaşın eriyen birikiminin kırıntısından ibarettir. İkincisi, yüz milyarların buharlaştığı yerde o 110 küçük fon değildir. Milletin birikiminin çok büyük kısmı, vurgunun merkez üssü haline gelen birkaç fonda birikmiştir. Üçüncüsü, listeler ve isimler hemen açıklanmalıdır" dedi.

'TÜRKİYE, LÜBNAN'I YA DA IRAK'I MODEL ALAMAZ'

Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de "Milletimizin önüne konulan çerçeve yasa ve ihanet süreci, akılalmaz bir aymazlıkla ilerlemektedir. Kanunları uygulamakla görevli bürokratlar, Cumhuriyet'e meydan okunan toplantılara katılıyor. Dahası, seçilmiş hükumeti sözüm ona bir 'devlet aklının' uygulayıcısı konumuna getiriyorlar. Bu gittiğiniz yol hem Cumhuriyeti hem demokrasiyi imha etmek için programlanmış bir saatli bombadır. Vatandaşlarımızın bir arada huzur içinde yaşayabilmesinin sebebi Cumhuriyet'in bütünleştirici karakteridir. Vatandaşları kimlik grupları üzerinden tanımlar ve kamu kaynaklarının kullanımını kimlik grupları arası bir müzakereye bağlarsanız, elimizdeki bütün bu imkanları heba edersiniz. Türkiye, kendisine model olarak Lübnan'ı ya da Irak'ı alamaz. Bunun adına da demokrasi diyemez. Bu süreci başlatanlar, Tom Barack'tan aldıkları ilhamla Türkiye'yi Lübnan veya Irak ile aynı kefeye koyduklarının acaba farkında mıdırlar? Zira terör sorununun çözümü için önerdikleri yöntemin bu ülkelerdekinden zerre farkı yoktur. Bu süreç demokrasi değil, daha sert bir tek adam rejimi getirecektir. Bir taraftan milli egemenlik, üniter yapı, Türk milletinin birliği ve anayasal bütünlükten taviz verilmeyeceğini söylüyorlar, diğer taraftan kapsamlı bir siyasi ve toplumsal dönüşüme ihtiyaç duyulduğundan söz ediyorlar. Yahu bu milletin bilmece çözmeye ne vakti kaldı ne de sabrı. Asıl mesele 50 maddenin ne söylediği kadar, neyi söylemediğidir. Karanlıktan çıkmak için geçmişimizi inkar etmek, kardeşlik kurmak için anayasal sınırlarımızı aşmak, özgürleşmek için milli egemenliğimizden vazgeçmek zorunda filan değiliz. Terörün tasfiyesi başka, Cumhuriyet'in kurucu esaslarının yeniden tanımlanması başka bir şeydir. Cumhuriyet bir pazarlık konusu, milli egemenlik bir yakınlaşma bedeli, Türk milleti de yeniden tanımlanacak bir siyasi tercih değildir" değerlendirmesinde bulundu.